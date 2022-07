Narodil se v roce 1928 v rodině ruského legionáře. Sokol jej provázel a formoval celý život – mezi sokoly vstoupil v Kroměříži ve stejnou dobu jako do školy. Vzhledem k zaměstnání otce se rodina přestěhovala ještě před válkou do Českých Budějovic.

Od školních let se věnoval nářaďovému tělocviku, atletice a cyklistice, brzy se stal cvičitelem. Pro XI. všesokolský slet v roce 1948 vedl nácvik dorostenců a sám cvičil v legendární skladbě mužů „Věrni zůstaneme“.

V roce 1968, v krátkém čase politického uvolnění, byl u zrodu malé sokolské jednoty v ČB – jednota vytrvala na sokolských základech i v rámci ČSTV a po převratu po roce 1989 přešlo za vedení br. Borška všech 210 členů do obnovené českobudějovické jednoty při ČOS.

Holašovické slavnosti přilákaly tisíce lidí, všichni se bavili

"On sám se zúčastnil v Praze v lednu 1990 ustavujícího sjezdu Sokola a nadále aktivně vystupoval i jako mluvčí OF Sokol v ČB, či pracoval v koordinačním výboru ČOS. Léta byl potom župním náčelníkem v tehdejší župě Husově. Jako náčelník českobudějovické jednoty vedl nácviky mužů na všesokolské slety obnoveného Sokola. Sám si zacvičil také v USA na dvou sletech, pořádaných americkými sokoly. Mnoho let vedl dětské letní tábory na Hradcích," vypočetla některé zásluhy Bedřicha Borška pro Deník vzdělavatelka T. J. Sokol České Budějovice Milada Pospíšilová.

Po operaci kolena léta potom br. Bedřich Boršek trénoval skupinku mladých gymnastů jednoty, kteří pod jeho vedením vítězili nejen na župních přeborech, ale umisťovali se i na medailových místech na přeborech všestrannosti ČOS v žákovských či dorosteneckých kategoriích. Skupina se postupem času obměniIa, ale často mezi ně chodil, vždy dokázal poradit a povzbudit. Stále se zajímal o veškeré dění v T. J. Sokol České Budějovice.

Zásluhy br. Borška byly na návrh župy před patnácti lety oceněny stříbrnou medailí. K jeho devadesátinám jej navrhla jednota T. J. Sokol České Budějovice na ocenění nejvyšší. V roce 2019 obdržel zlatou medaili ČOS, kterou si osobně v Praze převzal.

Čest jeho památce!

Na Zahrádce se sešlo šestatřicet titulů mistrů republiky v motoristickém sportu