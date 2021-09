Zámek, který svého času patřil i Karlu IV., se zapojí do investičního programu The Royal Capital Club, jejž založili členové aristokratických rodin včetně královských z východní Asie a další investoři. Část areálu chtějí majitelé zpřístupnit, řekly ČTK zástupkyně investora.

Zámek v Protivíně na snímku 3. září 2021. I s přilehlým parkem ho koupil malajský královský fond.Zdroj: ČTK

Novým majitelem je mezinárodní investiční skupina IC Group, která je byznysovým poradcem fondu. Zámek koupila za 100 milionů Kč. Otevřít ho chce v první polovině příštího roku. "Vybírali jsme z mnoha objektů v celé ČR. Primárně jsme hledali stavbu typickou pro českou zemi s historií a napojením na významné české panovníky a rody. Důležitým argumentem bylo i vydané stavební povolení," řekla architektka projektu Věra Nagyová z Ateliéru Arch.IC.

Stavební práce na českém zastoupení mezinárodního investičního projektu The Orb jsou rozdělené do více fází. Areál bude obklopený anglickým parkem, ožijí i historické sklepy s valenými klenbami. Zámek se připojí k plánovaným 12 sídlům The Royal Capital Clubu po světě. Protivín je pilotní projekt, řekla za investora Hana Tůmová.

Vlastník projednává záměr s památkáři. Rekonstrukce z roku 1985 počítala se školou v přírodě. "Po revoluci střídal zámek majitele, 30 let se hledalo nové využití. Teď to snad vypadá, že investor svůj záměr vybudovat hotelový resort dotáhne do konce. Výhodou je, že projekt z roku 1985 byl rozpracovaný do té míry, že k žádným škodám v interiéru dojít nemůže. Jsou tam téměř kompletně otlučené omítky, zesílené stropní konstrukce," řekl ČTK ředitel českobudějovických památkářů Daniel Šnejd.

Zámek v Protivíně. Jeho předchůdce, hrad, byl založen nejpozději za panování Přemysla Otakara II.Zdroj: pamatkovykatalog.cz

Jádro památky tvoří gotický, původně královský hrad. Přestavoval se za renesance i baroka. Dochovaly se dva rokokové pokoje, pokoj kněžny a sál s krbem. K zámku patří i víc než sedmihektarová zahrada.

"V renovaci jsme začali samotným zámkem, čímž stavíme srdce celého areálu a okolí. Jedním z nově pojatých prvků bude atrium," řekla Nagyová. Změní se i barva fasády: vlastník se chce vrátit k odkazu architekta Domenica Martinelliho, který se podílel i na fasádách domů v Českém Krumlově.

Protivínský starosta Jaromír Hlaváč (ODS) věří, že do města s necelými 5000 obyvateli zamíří víc turistů. "Zámek byl mnoho let zavřený. To, že se opraví na sídlo včetně ubytování, má pro nás nedozírné plusové body. Budeme mít po dlouhé době možnost ubytování, což chybělo. Do Protivína přijede ročně asi 110.000 lidí, ale všichni nám odjeli a ekonomický koláč odvezli jinam. Teď zde budou moci turisté přespat," řekl Hlaváč.

Zámek patřil Lucemburkům i Pernštejnům, od roku 1710 do roku 1948 rodu Schwarzenbergů. Za první republiky v něm byl i hotel pro letní hosty, Eduard Bass tam psal román Cirkus Humberto. Od roku 1963 je kulturní památkou. Zámek se od roku 1988 nevyužíval.

Mezinárodní investiční skupina IC Group spolupracuje s rodinnými investory a investičními či bankovními strukturami, které spravují celosvětové portfolio ve výši 40 miliard eur. Skupina sídlí v Londýně, ve světě má přes 15 zastoupení včetně Česka a realizuje investiční projekty v Evropě, Malajsii, střední Asii, na Blízkém a Dálném východě či Jižní Americe. The Royal Capital Club je prémiový investiční program, jehož součástí je Malajský královský fond (Royal Invest Fund of Kelantan), který založil malajsijský král, sultán severního státu Kelantan, Muhammad V., jenž zemi vládl v letech 2016 až 2019.