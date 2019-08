České Budějovice - Poprvé se do Kabelkového veletrhu Deníku zapojila Eva Tomášková z Českých Budějovic. „Už jsem na veletrhu nakupovala, ale zatím jsem nic nepřinesla, tak to napravuji,“ řekla s úsměvem na tváři.

Eva Tomášková z ČeskýchBudějovic | Foto: Deník

Do redakce přinesla tři kabelky. S dcerou do redakce českobudějovického Deníku zavítala v uplynulých dnech i 38letá Lucie Fichtnerová. Do letošní sbírky přispěla šesti kabelkami. „Už jsem se chystala několik let je vytřídit a letos se jich užitečně zbavím. Doufám, že si také nějakou pěknou v září vyberu,“ usmívala se žena z Českých Budějovic. Naši redakci potěšila i 55letá Marcela Cimbůrková. „Tyhle čtyři kabelky se mi už nehodí a nenosím je. Třeba někomu udělají radost. Na veletrhu jsem už byla a koupila jsem si šáteček,“ dodala místní obyvatelka.