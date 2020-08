Autorem projektu je historik a theolog Richard F. Vlasák. „Chtěl jsem, aby to pro děti bylo napínavé,“ říká s úsměvem muž, který má i pedagogické zkušenosti. „Mohou se stát kuchařem, lovčím, someliérem. Na začátku prohlídky si vytáhnou kartu a ta jim určí roli,“ popisuje začátek akce Richard F. Vlasák.

Všechny osoby se nějak účastní zmíněné zlaté svatby, která se ve zdech Hluboké skutečně odehrávala v červenci roku 1907 a na níž se chystá také známý vídeňský kapsář Franta Teuer. „Návštěvníci prohlídky mají v jejím průběhu přijít na to, kdo jím je,“ říká someliér Richard, v něhož se historik na čas promění, a připojuje, že cílem je také ukázat zákulisí zámku.

Při běžných prohlídkách je vidět hlavně to okázalé a nablýskané. Jak žila šlechta. Ale jde o to připomenout, že někdo musel v zákulisí připravit honosná jídla, vyzdobit slavnostní stoly nebo vyrobit všechno, co se používalo.

Určitou inspiraci si přinesl Richard F. Vlasák z Německa či Švýcarska. „Viděl jsem tam několik prohlídek zaměřených na dětského návštěvníka. Tuhle jsem ale připravil na míru Hluboké. Sestavil sám, od A až do Z je to moje práce, ale konzultoval jsem to s kolegy ze zámku i z oboru pedagogiky,“ zmiňuje ke vzniku nabídky, která se pro návštěvníky otevře už jen několikrát, než její autor znovu začne působit v zahraničí.

Původně bylo pátrání určeno jen pro děti, aby rodiče mohli mít jiný program, teď smějí pátrat celé rodiny. „Ukázalo se, že v Čechách jsou zvyklé chodit rodiny na prohlídky pohromadě,“ vysvětluje Richard F. Vlasák. Na hlubocký zámek zavítala z Prahy se svými dcerami i Romana Karmazínová. „Moc se mi ty zámecké kuchyně líbily. Myslím si, že takový typ prohlídky je pro děti určitě zajímavější, než ty pro dospělé, kde je zahrnou věcmi, které je nezajímají. Navíc je to názorné,“ řekla.

Dětem má putování zámkem přinést nejen napětí nebo poznání šlechtického sídla a života v něm. Ukazuje třeba i to, že pokrmem obyčejných lidí, který si hojně vařili, byla panándlová polévka – z vody, chleba a kmínu.

Experiment historik nabídl jihočeským památkářům a díky dřívější spolupráci se dohodl s vedením zámku Hluboká. Prohlídku pro děti, která je leckde založená hlavně na tom, že průvodce je v kostýmu, má snahu ve svém pojetí posunout dál, například po stránce pedagogické. Příprava přitom nebyla jednoduchá, protože před pár měsíci v čase koronavirových omezení, chystal úplně jiný koncept. „Spíš jsem pracoval s fantazií, méně s ochutnáváním,“ nabízí i Richard F. Vlasák pohled do zákulisí, tentokrát přípravy neobvyklé prohlídky.