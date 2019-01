České Budějovice - Indiánský život si vyzkoušely děti na prázdninovém táboře u Borovan.

Malí táborníci vyrazili na tábor. | Foto: Diecézní charita České Budějovice

Děti, které by jinak byly přes léto doma, trávily část prázdnin po indiánsku.

„Diecézní charita České Budějovice pořádala pro šestnáct dětí ze sociálně slabých rodin dětský tábor Indiánská stezka,“ vysvětluje Věra Michalicová, vedoucí Dobrovolnického centra Diecézní charity České Budějovice, která tábor pořádá.

„Náčelník indiánského kmene Tančící vítr vzkazuje všem bledým tvářím, že indiáni se utábořili ve dnech 5. až 11. července v Oboře Nový Dvůr u Hluboké u Borovan. Do kmene Tančící vítr přijala rada starších po velkém dumání, diskusích a vstupních zkouškách děti ze sousedního spřáteleného kmene Charita,“ pokračuje indiánskou řečí. Tábor byl určen pro děti od 6 do 11 let. Děti jsou z rodin, jimž dlouhodobě pomáhá charitní Poradna Eva.

„Většina dětí se během roku schází s dobrovolníky, spolu se doučují, hrají si, jezdí na výlety. Dětský tábor je tak završením celoroční práce s dětmi, jejich píle a snažení. Pro děti je zároveň často jedinou možností, jak strávit alespoň část prázdnin trochu jinak,“ pokračuje Michalicová.

Společně se třemi zaměstnanci Diecézní charity České Budějovice se tábora jako vedoucí zúčastnili také charitní dobrovolníci.

„Jsou to jak studenti, tak zaměstnaní lidé. Vzali si volno v práci, aby strávili náročný týden mezi velmi živými, zároveň však veselými dětmi. Všech dobrovolníků si nesmírně vážíme a děkujeme jim,“ zdůrazňuje Michalicová.

Během tábora na děti čekalo povídání o historii indiánů, indiánské hry, soutěže, výroba indiánského oblečení, indiánské tance, lodě na rybníku, večerní táboráky, karnevalová diskotéka a mnoho dalších radovánek.