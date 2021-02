"Hygienická opatření zajistíme. Na otevření obchodů se těšíme. Rádi přivítáme zákazníky." Tak včera reagovali v malých obchodech na Českobudějovicku, jejichž majitele nebo provozovatele oslovil Deník v souvislosti s možným uvolněním některých restrikcí kvůli koronaviru.

"Samozřejmě, že bychom to uvítali," řekl například Jaroslav Slepička z vltavotýnského rybářského obchodu TOP CARP. "Má se zlepšit počasí. Lidé by měli být víc v přírodě. V polovině března začíná sezóna," naznačuje Jaroslav Slepička, že pro specializovaný krámek, kde prodají žížaly i povolenku je nejvyšší čas. "Duben, až září jsou pro nás stěžejní měsíce. Kdybychom byli zavřeni například do května, byl by to pro nás velký problém," upozorňuje muž, který obchod provozuje jedenáct let, že už pociťuje značné finanční komplikace. "Znamenalo by to veliké propady v tržbách," říká Jaroslav Slepička s tím, že už uplynulé měsíce byly těžké.

Pro rybářský obchod ale bylo štěstí, že před Vánoci mohlo být otevřeno. "To bylo dobré, lidé si přišli nakoupit dárkové poukazy nebo dárky. Lidově řečeno nám takhle zákazníci zachránili zadek," děkuje přízni zájemců o služby obchodu Jaroslav Slepička.

"Naskladnili jsme spoustu nového zboží, lidé se přijdou podívat. Určitě bychom otevření uvítali a jsme na to připraveni," zdůrazňuje Jaroslav Slepička, že mají v obchodě pamatováno i na hygienické požadavky a připomíná, že v malém obchodě je schopen i ohlídat počet zákazníků a také to, aby se najednou nesešli na jednom místě u pultu.

Hygienické podmínky jsou připraveni splnit i galeristé. „Máme dezinfekci, respirátory. Můžeme z fleku otevřít,“ říká za českobudějovickou Galerii Zlaté rybky Barbora Hanzálková z rodinného týmu, který galerii provozuje. V nabídce jedné z "oáz" příznivců umění v centru jihočeské metropole se nachází keramika, obrazy nebo dekorativní předměty. Barbora Hanzálková ale upozorňuje, že není jisté, kolik zákazníků i při uvolnění opatření si do galerie najde cestu. "Záleží na tom, jestli lidé přijdou," nechce být přehnaně optimistická galeristka a dodává, že i když měli před Vánoci otevřeno, tak zákazníků nepřišlo tolik jako v minulých letech. "Bylo to určitě znát," naznačuje Barbora Hanzálková, že v galerii, která je v provozu už na dvě desítky let, bohužel kvůli celkové situaci obvyklý předvánoční ruch neměli. Přesto i tady by rozvolnění uvítali.

A ve frontě na uvolnění už čekají další, o kterých zatím vláda nehovoří, například fotografové. „Myslí si, že na to čekáme všichni,“ říká třeba majitelka fotoateliéru v Týně nad Vltavou Gabriela Dušková. "Drželi nás až do Vánoc, pustili nás na 14 dní, ale nejlepší čas už byl ztracený," dodává Gabriela Dušková. Upozorňuje, že pro fotografy je podzim hodně důležitý a v prosinci se chodí fotit rodiny, z tržeb z podzimu se pak pokrývá "hluchý" začátek následujícího roku, energie, nájmy. Ale tentokrát bylo otevření příliš krátké a podzim i počátek letošního roku jsou pro Gabrielu Duškovou velmi komplikované. A tak by i za přísných opatření ráda otevřela a přála by si, aby vláda k obchodníků co nejdříve přidala i provozovatele služeb.

V souvislosti se zvažovaným rozvolňováním už například českobudějovická radnice dala najevo, že pokud vláda otevře obchody, tak se budějovická MHD vrátí v pondělí k běžnému provozu.