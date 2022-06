Další hotové obrazy věnovali také autoři jako Jaroslav Hruška, Ladislav Píša, Kristýna Strassová a Teodor Buzu. O hudební doprovod se večer postarali Ženy, Pedram Dilmaghani a Pavel Pelouch.

Aukce pokračuje

Projektová manažerka Radka Rybáková z Fokus Tábor informovala, že veřejnou dražbou nic neskončilo. „Aukce bude pokračovat ještě asi týden v Jednotě zbylými obrazy, ty tam vyvěsíme během středy a když se neprodají, tak je třeba ještě umístíme na sociální síť, či náš web,“ popsala.

Výtěžek pomůže s financováním provozu a služeb Centra duševního zdraví při Fokus Tábor. „Každý rok musíme dofinancovávat velkou část provozních výdajů. Dotační zdroje jsou omezené, proto pořádáme sbírky a podobné akce, za jakoukoliv pomoc jsem rádi,“ shrnula. Získaná částka by měla konkrétně financovat služby a programy pro uživatele centra.

Díla kreslili malíři jako Michaela Langmajerová, Teodor Schödelbauer, Barbora Pokorná, Vojtěch Strnad, Marcela Boučková a Monika Vrtišková.

Studenti z Bechyně

Teodor Schödelbauer se rozhodl pracovat s menším formátem, protože přijel až z Českých Budějovic. „Koupil jsem skicák, maluji akrylovými barvami, které dobře schnou a vydrží,“ popsal.

Své dílo nazval kouzelná žena. „Nad její hlavou si můžete všimnout nadpřirozeného světla,“ uvedl. Na tuto akci ho ještě se spolužákem Vojtěchem Strnadem doporučili učitelé. „Přišlo mi to jako fajn příležitost,“ komentoval.

Studují na bechyňské Střední uměleckoprůmyslové škole obor multimédiální tvorba. Teo maluje ve volném čase. „Je to můj velký koníček, dělám to pro zábavu, ve škole se věnuji více digitálním věcem,“ vysvětlil mladý umělec.

Jeho spolužák Vojtěch Strnad ze Sezimova Ústí namaloval jeden z domů v Pražské ulici a obraz nazval Pohledy. „Namaloval jsem konkrétní barák, nakreslil jsem k němu oči a napsal jsem: Usměj se, oni se dívají,“ přiblížil.

Podle Vojtěcha jde o metaforu dnešní doby. „Jde o vnímání celkové momentální existence. Všichni si myslí, že se musí usmívat a nějak chovat, protože se na ně pořád někdo divá. Vymizelo soukromí, lidé nic nedělají pro sebe, ale protože je někdo vidí. Dělají věci pro ostatní, aby vypadli dobře,“ objasnil své poselství.

Ze samotné akce byl velmi nadšený. „Mám rád Fokus, slyšel jsem o nich už dříve. Moje sestra tam pracovala, takže vím, co to obnáší. Když mě oslovili kantoři, řekl jsem, že do toho určitě půjdu, protože je to na dobrou věc,“ poznamenal Strnad.

Tvořící psychiatrička

S alkoholovými inkousty pracovala přímo před Jednotou Michaela Langmajerová. Malování je její velké hobby, pracuje ale jako lékařka na psychiatrii v táborské nemocnici. „Zapojila jsem se právě proto, že jde o podporu Centra duševního zdraví, protože jsem psychiatr a prolíná se to s mou profesí,“ prozradila.

Práce na ulici jí přišla zvláštní. "Nejsem na zvyklá na ten ruch a lidi okolo. Je pro mě těžké se soustředit,“ popsala své pocity. Inspiraci čerpá kolem sebe. „Hlavně v přírodě, ovlivňuje mě také to, co se děje kolem mě. Do obrazů přenáším náladu, většinou vznikají takové abstraktní motivy,“ shrnula Langmajerová.

Našly si klidné místo

V zapadlé Ovocné uličce tvořily dvě umělkyně, Marcela Boučková a Monika Vrtišková. Zátiší táborských střech s komíny vystihla Monika. „I když to není můj žánr, snažila jsem namalovat reálné objekty. Malovala jsem pocitově, chtěla jsem udělat něco typicky táborského,“ objasnila.

Připravila ještě jeden obraz křídou dopředu. "Jsem spíše ateliérový typ, oba věnované obrazy jsou spíše takové momenty,“ usmívala se Monika Vrtišková.

Účast pro ni byla výzva. „S Fokusem spolupracuji, potřebují podporu a propagaci, protože dělají dobré věci. Byla jsem z toho trochu nervózní, ale nakonec jsem si řekla, proč do toho nejít,“ konstatovala.

Tematickou mandalu s ornamenty "Ze srdce" vyšvihla akrylem Marcela Boučková. „Baví mě si hrát s barvami, jde o takovou intuitivní malbu. Vybrala jsem si zelenou barvu, protože je to barva srdce. Na tuto dobročinnou akci mi to přišlo příhodné,“ popsala.

Místo si zvolily záměrně. „Jsme kousek od centra, za rohem všeho dění, a přitom je tu klid, dýchá tu na vás historie starých domů,“ vysvětlily pouliční malířky.

Oblíbený dům

V Růžové ulici na posledním stanovišti zakotvila Barbora Pokorná ze Zárybničné Lhoty. „Tato ulička je nádherná, úplně noblesní. Miluji tento dům a hrozně jsem se bála, aby nebyl už opravený, protože jsem tu dlouho nebyla,“ vysvětlila, co se stalo motivem jejího zájmu a aktuálního díla.

Kolem půl šesté měla ještě plné ruce práce. „Byla jsem v zaměstnání, přijela jsem až po půl čtvrté, takže mám náročný deadline,“ konstatovala. „Je to blahodárná akce, proto jsem se zúčastnila,“ řekla během malování olejovými křídami.