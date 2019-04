Lenka Holubová, Dominika Kovaříková a Marie Matějková se znají odjakživa. Ví, že přátelé se musí občas sejít a popovídat si. „My třeba chodíme na jógu. Nemůžete pořád chodit na pivo. Trávení volného času v LaDílně je naplňující a zvedne vám náladu,“ vysvětluje myšlenku ateliéru Dominika Kovaříková.

Koncem března kamarádky otevřely v Krajinské ulici ateliér malování na keramiku LaDílnu. Jak to tam funguje? Přijdete a vyberete si z množství keramických polotovarů – hrnečků, mystiček, konviček, pohárků i dekorativních předmětů. „Výhoda je, že každý kus je stejný, ne jako by si ho někdo točil sám,“ myslí si Marie Matějková. „Když přijdete za rok, můžete si domalovat k hrnečku druhý stejný nebo do sady konvičku,“ dodává. Přijít můžete s vlastním nápadem nebo si na místě vyberete z ukázky jednoduchých technik. Štětce i hotové glazury dostanete na místě. Do 14 dnů si výrobek, který je možno dát i do myčky, vyzvednete. „Nejsme učitelky výtvarky, ale samy jsme si to opakovaně vyzkoušely, víme, co funguje a co ne. Rády poradíme,“ slibuje Dominika Kovaříková.

Nazdobit si keramiku zvládne podle ní každý. „Je to kolikrát o dost snazší, než se zdá,“ ujišťuje. Nemusíte být žádní umělci či manuálně zruční, abyste si odnesli hezký výrobek.

Hlavní je relax. „Člověk vypne, soustředíte se na proces samotný,“ nastiňuje plus kreativního tvoření Lenka Holubová.

Otevřeno je od pondělí do středy od 10 do 18 h, ve čtvrtek a v pátek od 10 do 15 h a v sobotu od 10 do 13 h. Trojlístek žen se nebrání domluvit akci či oslavu. (kam)