Českobudějovicko – „Byla by to katastrofa,“ říká k plánům ministerstva školství na nový systém financování škol Růžena Balláková.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/archiv

Starostka Svatého Jana nad Malší se bojí, že by málotřídka v její obci mohla dostávat nižší příspěvek od státu.A chybějící peníze by musela dorovnat obec, nebo by škola nepřežila.



Podobné obavy zaznívají například i z úst starosty Horní Stropnice Václava Kučery. „Je to likvidační pro všechny školy v bývalých střediskových obcích. Jsme ochotni zvýšit náš příspěvek, ale nemůžeme platit učitele z poloviny,“ zdůrazňuje Václav Kučera.



Ředitelka chrášťanské základky Miroslava Machová chce ale vyčkat, až bude znám přesný návrh ministerstva. Podle jednoho výkladu by si její škola mohla po změnách i polepšit.



Ministerstvo školství nyní posílá ze státní pokladny na každého žáka stejnou částku, ať jich je ve třídě pět nebo třicet. V budoucnu by chtělo rezortní vedení více zohlednit třeba naplněnost tříd.



Svůj návrh hájí tím, že lépe přerozdělí peníze mezi školami. Ministr Josef Dobeš odmítá i obavy malých obcí. „Kategoricky vylučuji, že budou rušeny málotřídky, nebo že to dopadne na spádové školy,“ nechal se slyšet ministr. Jedním dechem však uznal, že je možné, že některé plně organizované dvoustupňové školy přejdou na model jednostupňových škol, či málotřídek.



„O tom však stejně jako dosud nerozhodne ministerstvo, ale zřizovatel,“ naznačil Dobeš, na koho by padla konečná zodpovědnost. Hrozba zavírání malých škol ale nijak netěší rodiče. „Menší syn je v první třídě. Netroufla bych si ho posílat někam autobusem. Musela bych ho vozit autem,“ říká Jana Kubíková z Římova, kde je málotřídka.



Vstávání o hodinu dříve, by čekalo na děti z mnoha obcí na Českobudějovicku. Pokud by některé základky v regionu ukončily činnost. V malých obcích se bojí, že by se to mohlo stát, když ministerstvo školství změní způsob financování škol podle svého nového návrhu.



Plány ministerstva už teď odsuzuje například zástupce ředitele ZŠ Horní Stropnice Vít Golombek. „Je to potrestání vesnice. Chtějí vyčistit pohraničí,“ říká k možné změně ve financování škol Vít Golombek. Podle něj zmizí žáci, s nimi i učitelé a vesnice přijdou o důležitou součást svého života.



Další dojíždění by přitom právě v pohraničí bylo pro mnohé děti skutečně trestem. „Musely by do školy vyjíždět mnohdy po šesté hodině. Jsme horská oblast a jakákoliv doprava je problematická,“ zdůraznil Golombek.



Jsou dokonce místa, kam jede autobus jen dvakrát za den. Do Horní Stropnice dojíždějí děti třeba ze Svéboh, Dobré Vody nebo Šejb. Kdyby základka v Horní Stropnici padla, zbyly by nejbližší školy v Nových Hradech a Trhových Svinech.



A taková hrozba skutečně existuje. Dnes dotuje radnice v Horní Stropnici provoz školy částkou 2,8 milionu korun. Něco z toho může škola použít na platy. O to víc peněz pak musí sehnat z grantů, na vybavení nebo pomůcky.



Obec sice nechce hodit školu přes palubu, ani pokud by měla platit víc, ale její možnosti nejsou neomezené. „Kolem milionu korun máme příjem z obecních lesů. Co prodáme z lesa dřevo, to jde na provoz školy,“ říká starosta Horní Stropnice Václav Kučera a dodává, že si nedovede představit, jak to dělají jinde.



V Římově například opravili školu a kdyby ji zavřeli, hrozí i vracení dotací. „Děti přitom jsou, přicházejí silné ročníky,“ upozorňuje místostarosta Římova Vladimír Koupal a dodává, že jak se jednou škola zavře, už se bude těžko znovu otevírat.



Starostka Svatého Jana nad Malší Růžena Balláková naznačuje, co by hrozilo v její obci. Školu by chtěla pokud možno zachovat, ale upozorňuje, že letos dala obec škole 300 000 korun a napříště by to mohlo být navíc až 400 000 korun v nejhorší variantě. „Jeden, dva roky bychom to vydrželi. Zkušebně třeba na úkor oprav silnic. Je ale otázka, jestli by obyvatelé byli dlouhodobě příznivci takového dotování školy,“ neskrývá Balláková své obavy.



Maminka dvou kluků, kteří do vesnické málotřídky chodí, se navíc malé školy zastává. „Pro přechod ze školky do školy je to ideální,“ říká Jana Kubíková z Římova. Dodává, že děti mají ve škole dost pozornosti a vládne tam dobrá atmosféra. Jako větší už pak mohou děti snáze přejít do jiné školy.



Ministr školství Josef Dobeš slíbil, že s plánem na nové financování teď bude putovat po republice a diskutovat o něm.