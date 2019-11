V klidu, legálně a za bílého dne. I tak pracují někteří sprejeři.

Město si od sprejerů objednalo další obraz. K vidění je v ulici Milady Horákové. | Foto: Deník / Radka Doležalová

Graffiti na zakázku magistrátu vytváří dvojice kamarádů Regie a Bank. Jednímz posledních obrazů z jejich dílny je foťák na sídlišti Máj, kterým lze procházet pod ulicí Milady Horákové. „I tahle práce je na objednávku od města. Vždycky nám vyčlení místo a my pak posíláme návrhy. Někdy se shodneme hned, jako u foťáku, jindy se domlouváme a vznikne při tom víc návrhů,“ říká Bank. „Nejvíc nás baví, jak na to reagují kolemjdoucí. V létě nám nabízeli pití a zastavila se u nás i jedna maminka a řekla, že děti mají ráno radost, že jdou do školy, protože můžou projít foťákem,“ dodává.