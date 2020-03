V jihočeské metropoli připravují změny v tarifu MHD. Ceny se od 1. dubna měnit nemají, ale například maminkám na mateřské dovolené bude platit zlevněná průkazka, i když sebou nebudou mít kočárek s dítětem.

Podle náměstka primátora Viktora Lavičky tuto úpravu schválila rada města na svém posledním jednání tento týden. Důvodem je to, že maminky na mateřské dovolené často potřebují vyřídit třeba úřední záležitosti, ale ne vždy přitom berou sebou své ratolesti.

Radní pro českobudějovickou MHD schválili i další změnu. „Dopravní podnik připravuje zavedení aplikace, kdy si bude možné zřídit průkazku do mobilu,“ říká Viktor Lavička s tím, že novinka by měla platit také od 1. dubna.

Průkazka v mobilu umožní jízdu jako obvyklý předplatní kupón, aniž by ale člověk musel navštívit některou z přepážek dopravního podniku. Nyní je v testovacím provozu.

Místo papírové průkazky na MHD si mohou už teď zájemci stáhnout do chytrého mobilního telefonu novou aplikaci. Ta umožňuje papírovou průkazku nahradit elektronickou formou.

Podle ředitele dopravního podniku Slavoje Dolejše jde o vstřícný krok k zákazníkům a svého druhu náhradu za dosud podobně využívaný elektronický čip. „Chceme usnadnit cestujícím život. Lidé jsou dnes schopni spíše zapomenout doma peněženku, ale ne mobil. Nebo přesněji. Pro mobil se vrátí,“ říká s úsměvem Slavoj Dolejš.

Oficiálně bude systém zaveden k 1. dubnu 2020, ale už dnes si aplikaci stáhly zhruba dva tisíce lidí a několik set cestujících už si tímto způsobem jízdné v MHD předplatilo. Celkem má různou formu papírové průkazky na časový předplatní kupón odhadem asi 60 000 zákazníků českobudějovické MHD. Snahou podniku bude, aby si co největší část, pokud to uzná za vhodné, pořídila průkazku do mobilu. „Ušetří nám to administrativu,“ zmiňuje jeden z předpokládaných přínosů Slavoj Dolejš.

V praxi si zájemce vše potřebné vyřídí přes mobil, ušetří cesty na kontaktní místa kvůli nákupu kupónů. Elektronicky si ale bude muset třeba nechat schválit fotografii. Ta bude i na průkazce v mobilu.

Parkoviště u Dynama zvětší

Českobudějovičtí radní rozhodli na posledním jednání nejen o změnách tarifu v MHD. Nový systém řízení dopravy v Českých Budějovicích přinese třeba i změny na veřejných parkovištích.

Podle náměstka primátora Viktora Lavičky je nyní vypsána veřejná zakázka na vybavení parkoviště na Senovážném náměstí závorami a podobné opatření se chystá i na parkovišti u Dynama. Je to kvůli přehledu o volných místech a navádění automobilů. To by mělo začít plně fungovat v roce 2022. U Dynama ale také město zvažuje razantní navýšení kapacity. Chtělo by zde postavit parkovací objekt o jednom či dvou patrech.