České Budějovice – Psi bez vodítka, kteří dokonce občas zabloudí mezi hrající si děti, nebo bezdomovci, jimž poskytují lavičky u dětského hřiště sem tam dočasný azyl.

Hřiště na Sokolském ostrově v Českých Budějovicích se líbí i dvouletému Vojtovi, kterého jsme zastihli na houpačce. | Foto: Deník/Edwin Otta

Výše uvedené skutečnosti jsou dva z důvodů, které vedly některé maminky z Českých Budějovic k sepsání petice. Týkala se dětského hřiště na Sokolském ostrově.

Maminky si přály, aby se hřiště oplotilo, kvůli pořádku a bezpečí dětí. „Lidé chodí kolem se psy a někdy je nechají pobíhat bez náhubku úplně volně. Bojím se hlavně, aby se v budoucnu něco nestalo,“ řekla včera na Sokolském ostrově Jana Maříková, jedna z maminek, které Deník oslovil.

Rada města jednala o požadavku na oplocení hřiště při svém posledním zasedání, ale maminkám vstříc nevyjde. Oplocení hřiště odmítla jako nevhodné a jako schůdnější řešení vidí radní častější hlídkovou činnost městské policie.

Hřiště je podle primátora Juraje Thomy schválně propojené s celým areálem parku. Podle Thomy oplocení není do budoucna cestou jak případné problémy řešit. I primátor ale uznává, že stížnosti mohou být oprávněné.

Volali policii

„Dne 30. dubna sem volali policii a pomalu i hasiče. Dvanáct bezdomovců si chtělo rozdělat oheň hned vedle hřiště,“ zmínil Thoma a dodal, že si hřiště bude více všímat městská policie v rámci hlídkové služby. Primátor také dodal, že chápe, že volné pobíhání psů není přijatelné.

Ale ne všechny maminky si myslí, že současné uspořádání je nevyhovující. Podle některých stačí, že je hřiště odděleno směrem k cyklostezce nízkou betonovou palisádou. Další plot je podle nich zbytečný. „Kdyby tam byl plot, mělo by hřiště určené vchody. Teď se tu dá volně pohybovat,“ popsala svůj pohled na věc maminka Monika Ježková, kterou jsme také u hřiště včera zastihli. Dodala, že kdyby pak potřebovala třeba rychle za dítětem, musela by plot obíhat, než by se dostala za děckem.

Jiný argument zní, že i na oplocené hřiště by byl vchod, a pokud by se tam chtěl dostat někdo „nežádoucí“, stejně by se mu v tom těžko bránilo.

Podle radnice by ale mohlo pomoci k lepšímu pocitu maminek kromě častějšího hlídkování městské policie i zvýšený dozor ze strany personálu městského plaveckého bazénu, který s hřištěm v podstatě sousedí.