Jak uvedla Lucie Kolářová, jedna z organizátorek akce, celkem letošní burzu připravovalo deset maminek.

"Viděly jsme jednu burzu v Rakousku, kde byly hlavně hračky. To se nám tak líbilo, že jsme si řekly, že ji zkusíme zorganizovat i tady. Udělaly jsme jednu burzu, druhou, třetí až je z toho šestý ročník. Baví nás to," vyprávěla Lucie Kolářová s tím, že by byla ráda, kdyby se akce účastnila aspoň stovka maminek. Realita však byla mnohem lepší. Akce se totiž zúčastnilo celkem 63 prodávajících a 140 nakupujících. Prodalo se 1390 kusů oblečení, hraček a knih v celkové hodnotě 87 950 korun.

Akce má navíc vždy i charitativní rozměr. "Maminky nám vždycky donesou tašky s věcmi, které my následně dáme nějaké organizaci," řekla na závěr Lucie Kolářová.

Petr Aksamit