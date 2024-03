České Budějovice přišly o jednu ze svých výrazných osobností. Ve věku 56 let zemřela asi nejznámější recidivistka v Česku Marie Lavičková, kterou obyvatelé krajského města znali jako Máňu.

Polovinu svého dospělého života strávila za mřížemi. Od roku 1993 byla Marie Lavičková (ročník 1968) ve vězení více než 20 let, ve výkonu trestu byla už třiadvacetkrát. | Foto: Deník/Radka Doležalová

O život na svobodě nikdy nestála a záměrně kradla, aby se dostala do vězení, kde se cítila doma a bylo o ni postaráno.

Rekordmanka „Máňa“ zase půjde sedět

Recidivistka Marie Lavičková nikdy nepracovala a když zrovna neseděla za mřížemi, žila na ulici. Pohybovala se především mezi lidmi bez domova v okolí českobudějovického nádraží a Lannovy třídy. Svůj druhý domov měla v hospodě U Čepu, často navštěvovala ale i jiné podniky v centru města. Opakovanými krádežemi se Marie snažila vracet zpátky do vězení. „V base bylo dobře, to bylo fajn. Třikrát denně žrádlo, třikrát denně tě hladěj mámy vychovatelky," vyjmenovala výhody vězení během rozhovoru pro Deník v roce 2015 svérázná Marie Lavičková. Máňa za mřížemi strávila více než 30 let svého života a když ji v roce 2013 tehdejší prezident Václav Klaus vyhlášenou amnestií spolu s dalšími vězni omilostnil, měla mu to za zlé a jako jediná proti svému propuštění protestovala. Život Marie Lavičkové se stal také námětem pro dokumenty Olgy Sommerové a účinkovala i v pořadu televize Nova Holky pod zámkem.

Marie Lavičková pocházela z malé obce na Českokrumlovsku, kde se nedávno objevilo její parte. Rodina se s Marií rozloučila pouze v úzkém kruhu bez obřadu. Podle informací Deníku měly za úmrtím stát komplikace spojené s podchlazením. Kolem příjmení zesnulé zároveň panuje drobná nejasnost. Přestože na parte je psáno Lávičková, ona sama se představovala krátce jako Lavičková a stejná verze příjmení je uváděna také ve všech veřejných zdrojích.