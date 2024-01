Na regionálním sněmu v pondělí 29. ledna 2024 večer dostal hejtman Martin Kuba hlasy všech delegátů. V krajských volbách na podzim bude opět lídrem.

Hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba. | Foto: Lenka Pospíšilová

Na čele kandidátky občanských demokratů bude na podzim opět současný hejtman Martin Kuba. Jasně o tom rozhodli účastníci regionálního sněmu ODS v pondělí 29. ledna v Českých Budějovicích. Od 58 delegátů dostal Martin Kuba 58 hlasů.

Současný hejtman kraje potvrdil svůj záměr kandidovat v říjnových krajských volbách slovy: „Jdu do toho znova.“ Jako osobnosti, bez kterých si nedovede podzimní kandidátku občanských demokratů představit, jmenoval Martin Kuba nynější náměstkyni hejtmana Lucii Kozlovou a náměstka hejtmana Tomáše Hajduška. Další jména budou postupně doplněna v jarních měsících. „Abychom v květnu měli finální podobu kandidátky,“ řekl Martin Kuba pro Deník.

Hejtman při otevření obchvatu Vlachova Březí.Zdroj: Deník/Jana Vandlíčková

Za jasnou podporu na regionálním sněmu je Martin Kuba rád. „Odpovídalo to podpoře, kterou jsem viděl na oblastních sněmech,“ zmínil nynější jihočeský hejtman.

Nejlepší kraj

„Kdysi mi někdo řekl, že když chce chlap něco dokázat, tak má mít plán. Něco na tom je a já se toho v životě držím. S tím jsem do toho před čtyřmi roky šel, s plánem, aby náš kraj byl to nejlepší místo v republice,“ řekl Martin Kuba ke své opětovné kandidatuře. „Aby se tady věci rozhýbaly. Myslím, že je to snad už trochu vidět a bude pořád víc. Jen ty obchvaty a dálnice. Teď se tu staví snad nejvíc v historii kraje. A letos začneme další.“ Hlavním motivem, proč se bude ucházet o post hejtmana, je, jak říká, že nikdy neodchází od rozdělané práce. Chce dál pracovat na rozjetých projektech a všechny dotahovat do konce.

Martin Kuba také oznámil, že v nadcházejícím týdnu rozjede první část své volební kampaně, která se bude zaměřovat více na jeho osobu a jeho dosavadní práci než na barvy Občanské demokratické strany. „Myslím, že volby hejtmana jsou víc personální než stranické. Já jsem s mými kolegy čtyři roky vedl kraj a přijde mi fér stát teď před Jihočechy v kampani se svým jménem a za nic se neschovávat. Volby budou o tom, zda mě Jihočeši chtějí nadále ve funkci hejtmana a zda podporují náš plán na rozvoj regionu. Jestli jsou spokojení s tím, jak pro kraj pracuji,“ řekl Martin Kuba.

Během svého současného mandátu se Martin Kuba se svým týmem zaměřil na rozvoj dopravní infrastruktury a investiční činnosti, dotažení klíčových projektů včetně dálnice D3, snížil počet krajských úředníků, posílil krajské zdravotnictví. „Nechám na Jihočeších, aby posoudili, jak jsme ty čtyři roky zvládli. Myslím ale, že jsme dodrželi vše, co jsme jim před volbami slíbili, i když tyhle roky nebyly zrovna jednoduché. Museli na jsme na jihu Čech zvládnout covid, a to se díky našim nemocnicím podařilo, aniž bychom jediného pacienta museli odvézt mimo náš kraj. Poprali jsme se s očkováním a naše očkovací centra byla nakonec vzorem pro celou republiku. Hned nato jsme museli řešit příval uprchlíků před válkou na Ukrajině,“ připomněl hlavní okamžiky působení ve funkci Martin Kuba s tím, že podle něj se má hejtman starat o kraj a nehádat se o všechno jen proto, že jsou lidé z různých politických stran.