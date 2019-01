Planá nad Lužnicí - Ještě než se v Táboře strhla oficiální beseda táborského pilota, mistra světa v sérii Red Bull Air Race, Martina Šonky, udělal si s bratrem Josefem, svým koordinátorem, výlet do školních let.

POZVÁNKA

Veřejné setkání s Martinem Šonkou se koná už ve čtvrtek 24. ledna ve společenském sále centra Univerzita v Táboře od 19 hodin. Vstupné je 150 korun.

Navštívil žáky Základní školy Planá nad Lužnicí, poobědval ve školní jídelně a dětem udělal i autogramiádu. Asi stovka žáků napříč ročníky si tak domů odnesla nezapomenutelný zážitek a také jeho podpis.



V PŘEDSTIHU



S nápadem pozvat slavného českého sportovce přišla vychovatelka školní družiny Marcela Benešová. Ta podobné besedy se zajímavými lidmi pořádá třetím rokem a má jich na kontě už šest. Navíc je velkou fanynkou právě táborského letce Martina Šonky. „Organizuji příměstské tábory Tělovýchovné jednoty Spartak MAS Sezimovo Ústí a chodíme na exkurze na letiště, tam jsem se prvně s Martinem Šonkou setkala a protože jsem věděla, že je to sympaťák, tak jsem se rozhodla ho pozvat,“ informovala o první impulsu. Už tenkrát byl totiž vstřícný a ochotný. „Potom jsem na něho sehnala kontakt a už v listopadu jsem ho pozvala k nám do školy,“ vzpomíná na realizaci lednové návštěvy.



S přítelem letecké rychlostní závody sledují, a dokonce měla tušení, že se na světovém poháru dobře umístí. „Tušila jsem, že buď vyhraje nebo bude nejhůře čtvrtý. Moje předtucha se vyplnila,“ informovala. „Oni mi tenkrát odpověděli, že koncem listopadu odlétají do Dallasu na světové finále, ale že až se vrátí, tak rádi přijedou podebatovat,“ má v živé paměti korespondenci.



Na setkání do školy si bratři Šonkovi připravili vlastní program. „Bylo to bez starostí, přinesli si tablet, pouštěli fotografie a ukázky videí a Martin vše komentoval,“ popsala průběh besedy. Přivítat ho přišel i starosta Jiří Šimánek, navíc se zde setkali i vzdálení příbuzní. „Jana Šonková, školní asistentka z Malšic, zjistila, že jsou přes nějaké koleno příbuzní,“ doplnila zajímavost.



ŽÁDNÉ MANÝRY



Děti byly jejich vystoupením doslova okouzlené. „Neměli žádné manýry celebrit, všechno bylo uvolněné, chovali se přirozeně a byli hrozně milí. Dokonce poskytli rozhovor do školního časopisu a ze školy nikam nechvátali,“ přidala podrobnosti ze setkání, které trvalo skoro tři hodiny.