Martin Tröster - váš člověk v Deníku: Selský rozum především

Zdravý selský rozum by měl vítězit nad rozhodnutími od stolu. Tak by se daly shrnout ohlasy vás, našich čtenářů, na vládou určené „nákupní hodiny“ pro generaci 65+. K napsání toho, co si myslíte o vyhrazené době pro seniorské nákupy, jsem vás na tomto místě vyzval předevčírem.

Martin Tröster - váš člověk v Deníku: Selský rozum především. | Video: Deník/ Martin Tröster