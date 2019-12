Místo, kde se dospělí muži vrací zpátky do chlapeckých let. Tím se o víkendu stala budova českobudějovického klubu železničních modelářů na Lidické třídě. Aby ne, vždyť tu na příchozí v rámci výstavy s názvem Mašinky čekalo na šesti kolejištích čtyři sta metrů kolejí a padesát vlakových souprav, stovky vystavených modelů a desítky předmětů souvisejících se skutečnou železnicí.

Od 27. do 29. prosince se v Klubu železničních modelářů České Budějovice uskutečnila výstava Mašinky. | Foto: Deník / Klára Skálová

Přijít se podívat na tu nádheru přišel i Karel Matějů ze Zlivi. „Já sem chodím minimálně třikrát do roka. To je v květnu, v listopadu a teď v prosinci. A víte, proč? Protože jsem bývalý nádražák. Je to tak moje celoživotní láska,“ přiznal s úsměvem na tváři. Co se mu na výstavě líbilo nejvíc? „Obdivuji všechno. Dnes je to úplně něco jiného. Když jsem s mašinkami začínal, stály pár desítek korun, dnes už je to pár tisícovek,“ řekl Karel Matějů.