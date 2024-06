Víc než sto štamgastů z Masných krámů zavítalo v týdnu do Budějovického Budvaru. Podíleli se zde na vaření slavnostní várky piva k oslavám 70. výročí tohoto proslulého budějckého podniku. Pivo bude zrát v ležáckých sklepích a na podzim ho budou moci návštěvníci Masných krámů ochutnat při oslavách.

Do Budějovického Budvaru míří každý den desítky návštěvníků ze všech koutů světa. Ve středu ale branami národního pivovaru prošla skupina, která svým počtem i složením vybočovala z běžného provozu. Z Masných krámů dorazila do Budvaru asi stovka štamgastů a mnozí byli oblečeni do pestrých historických kostýmů. Jejich cesta vedla do varny a měla jasný cíl: uvařit slavnostní várku piva, která se bude letos na podzim čepovat u příležitosti oslav 70. výročí Masných krámů. Ty se budou konat od 30. září do 6. října.

„Napadlo nás, že by bylo skvělé, kdyby se naši štamgasti mohli podílet na slavnostní várce piva, které si pak v říjnu budou moci i vypít při oslavách tohoto výročí. Speciální várka se bude narážet 1. října přímo v Masných krámech. Připravujeme pro návštěvníky doprovodný program, například hrané scénky v dobových kostýmech uvnitř restaurace. Už v první polovině září se na náměstí Přemysla Otakara II. uskuteční velká výstava, která připomene celou historii Masných krámů od středověku po současnost,“ uvedl Tomáš Olejník, provozní Masných krámů. Hrané scénky se uskuteční během týdne oslav každý večer, a to ve dvou zhruba 20minutových představeních v 19 a 21 hodin, na která je už nyní možné si udělat rezervaci. „V sobotu 5. října odpoledne se Masné krámy otevřou také jako tržnice s masem. Bude to takový návrat ke kořenům, původně totiž sloužily právě tomuto účelu," doplnil Tomáš Olejník.

Do Masných od dvaceti

Růnorodý dav, v němž nechyběli králové, pážata, služebnictvo, rytíři, žebráci, ale ani kat, se postupně sunul varnou a každý z účastníků přihodil do varného kotle s mladinou hrst sušeného chmele. „Je to nádherná akce, na kterou nám zůstanou hezké vzpomínky. Do Masných krámů chodíme s kamarády asi už od dvaceti. Scházíme se tam pravidelně každý čtvrtek, máme svůj stůl a dáváme si nejraději kroužek. Obsluha je vždy milá a je to příjemná část týdne, na kterou se těšíme. Masným krámům do dalších let přejeme, aby v nich byli pořád lidé, kteří dělají s láskou, a podniku se dařilo,“ podotkl Jaroslav Fikota, který si při této příležitosti oblékl kostým kyperského krále. Po chvíli se k němu připojili další dva štamgasti a kamarádi Vladimír Plojhar a Jan Pichl. Ti do pivovaru přijeli převlečeni za krále Karla IV. a vévodu.

„Do Masných krámů chodíme pravidelně každé úterý, máme svůj stůl, dáváme si vždycky kroužek. Do dalších let bychom chtěli restauraci popřát, aby byla stále tak skvělá a měla pořád tak přívětivý personál. Je to prostě hrozně fajn podnik, kde jsme spokojení,“ vzkázali jednohlasně štamgasti Zuzana Rubešová a Milan Unger, kteří postávali opodál a kochali se pohledem na lesknoucí se měděné kotle.

Podnikovým lékařem a štamgastem

Když všichni štamgasti splnili svůj hlavní úkol, vyrazil dav z varny směrem k ležáckým sklepům, kde na ně čekalo pivo, které do sklenic čepoval mnich.

„Do Masných krámů chodím jednou týdně ve čtvrtek už 57 let. Obvykle si dávám čtyři kroužky, u piva si rád pohovořím s ostatními, většinou nás u stolu bývá 10 až 15,“ popsal při ochutnávce čerstvě načepovaného Budvaru svůj dlouholetý zvyk štamgast Jan Piskač, pro něhož mají Masné krámy i další význam. Řadu let totiž působil jako podnikový lékař národního pivovaru.

Průvod se pak z pivovaru přesunul zpět do Masných krámů, kde štamgasti sváteční událost završili společným přípitkem.

