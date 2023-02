Vedení školky oznámilo vše zákonným zástupcům na schůzce začátkem února. Rekonstrukce by měla začít v dubnu a uzavřít školku na sedm měsíců. Týkat by se měla snížení energetické náročnosti. Většina prací by mohla být hotova do konce letních prázdnin. „Jednání města a vedení školky mi nepřijde korektní. Oznámili nám jako hotovou věc, že se školka za dva měsíce zavře. Přitom to museli vědět dřív,“ vysvětlil jeden z rodičů.

Dojíždění se prodraží

Největší komplikace s tím spojené prý vzniknou matkám samoživitelkám. „Úplně mě šokuje jejich přístup. Samoživitelky mají strach o práci. Vlastně nedali možnost volby a děti po tu přechodnou dobu rozmístili úplně nesmyslně po celých Budějovicích. Představa, že vozíte dítě od Igy do Rožnova, je nepříjemná. Třeba na Okružní nejsou dostatečné autobusové spoje. Když nemáte řidičský průkaz, jste ztracení,“ míní jedna z maminek, která si spočítala, že dojíždění by ji mohlo vyjít i na dva tisíce měsíčně.

„Kdyby nám to řekli s větším předstihem, mohli jsme dát děti pryč, zařídit se jinak. Prý s oznámením otáleli, protože čekali na podpisy smluv, pak zase na změnu vedení města po volbách, a řekli nám to až v únoru. Mají prý víc než polovinu financovat z evropských dotací. Pak zase tvrdili, že by to možná šlo o rok posunout,“ dodává informace.

Už na první schůzce řada rodičů s přístupem nesouhlasila. Zaznívalo dokonce, že by mohli sepsat petici a odcházeli rozčarovaní. Další setkání se má uskutečnit v pondělí 20. února, a tak čekají, co se bude dít dál. Ze školky prý všem také přišel emailový dotaz, zda s rekonstrukcí a spojenými opatřeními souhlasí.

Významná investice

Na situaci jsme se dotázali vedení mateřské školy. Její ředitelka Lenka Kantorová slíbila redakci Deníku po telefonu v úterý 14. února reagovat na písemné dotazy emailem s tím, že je zaneprázdněná. Samospráva vysvětlila další podrobnosti, organizaci školního roku i náročnost projektu Energy Performance Contracting (EPC), díky kterému má být investováno až 300 milionů korun do deseti objektů v Budějovicích.

U jednání byla vedoucí odboru školství a tělovýchovy Michaela Čermáková Šímová. Uvedla, že školku bude nutné uzavřít na sedm měsíců. „Jedná se o významnou investici v rámci velkého projektu EPC ke snížení energetické náročnosti školy. Projekt zahrnuje několik objektů mateřských, základních škol a sociálních zařízení,“ uvedla. Podle jejího vyjádření přijala samospráva zásadní opatření pro zajištění předškolní docházky. „Po dobu rekonstrukce budou děti umístěny do jiných školek zřizovaných městem, nebo budou v objektu Vysoké školy technické a ekonomické. Na základě vysokého počtu dětí a omezené kapacity spádových mateřských škol není možné všechny umístit do jednoho náhradního objektu,“ vysvětlila.

V náhradních prostorách či provozech bude podle Čermákové Šímové plně zajištěno vše v rámci příslušných legislativních norem, to znamená pedagogický dohled, vzdělávací proces, strava, zájmové činnosti.

Zajištění náhradního provozu:

• MŠ Pražská

• MŠ Větrná

• MŠ Papírenská

• MŠ Sedmikráska

• MČ Kubatova

• VŠTE – náhradní provoz (zřizují vlastní mateřskou a základní školu)

Potvrdila, že rodiče byli s těmito informacemi seznámeni na osobní schůzce ve školce, což je v její gesci. Zároveň jim bylo odesláno písemné oznámení. „Informováni ze strany školy byli poté, kdy byla příslušnými orgány schválena opatření, jež zajišťují náhradní provoz. To je, bylo ukončeno řízení například s krajskou hygienickou stanicí. Je nutné zmínit, že město má jeden spádový obvod. To znamená, že děti mohou být umístěny ve spádové oblasti do libovolné školy podle kapacity. Jak škola, tak zřizovatel, se snaží v rámci tak rozsáhlé investice činit maximum a zajistit dětem plně odpovídající a komfortní vzdělávací proces,“ podotkla vedoucí odboru školství a tělovýchovy.

Mají řešení pro všechny

Případné dojíždění je podle ní možné řešit svozy. I v těchto konkrétních případech je samospráva ochotna rodičům vyjít vstříc. "Osobně chápu rodiče i jejich emoce. Řešení jsme se ale dostatečně věnovali. Snažili jsme se zajistit maximální komfort, objekty jsme vytypovali s hygieniky v našich zařízeních. Máme připravené řešení i pro samoživitelky, které nemohou zajistit vlastní dopravu či vynaložit další náklady. Dívali jsme se i na to, aby to měly blízko do práce a podobně. Lze se zabývat konkrétními případy individuálně," uvedla Michaela Čermáková Šímová.

Projekt pro více objektů

Jak uvedl vedoucí odboru správy veřejných statků Tomáš Kubeš, EPC jsou energetické služby se zárukou. „To znamená, že firma realizuje úsporná energetická opatření na vybraných objektech (úspora vody, FTV, zateplení pláště a střech budov, vzduchotechnika, termo hlavice radiátorů). Úspora energií přepočtena na finance, kterou objekty generují, je pak splátkou investora firmě, jež opatření realizovala,“ naznačil.

Podle jeho slov jde o projekt na osm až deset let podle vybraných opatření. „V případě Budějovic bylo vybráno deset subjektů (školy, školky a dva domovy s pečovatelskou službou) na jejich objektech budou opatření realizována. Nyní je vše ve fázi přípravy projektové dokumentace a verifikace smluvního vztahu. Následně, pokud bude vše probíhat podle odsouhlasených harmonogramů, začne realizace stavebních a energetických opatření,“ dodal Kubeš.

Měli by ušetřit

Magistrát již dříve informoval o výhodách využití metody EPC k financování oprav objektů. České Budějovice by díky projektu mohly ušetřit v příštích letech stovky milionů korun. Celková investice na rekonstrukci vybraných objektů představuje podle náměstka primátorky Michala Šebka skutečně částku zhruba 300 milionů korun. „Počáteční investice z našeho rozpočtu budou nulové, protože se vše následně hradí z úspor,“ vysvětlil.

Zateplení vybraných objektů, instalaci nových vzduchotechnik, řídicí systém, několik tisíc LED svítidel s možností regulace osvětlení či fotovoltaické panely o celkovém výkonu 1,2 MWp na střechách objektů má realizovat společnost MVV Energie CZ a.s. Uvedená energeticky úsporná opatření má dokončit na sklonku roku 2023. Město počítá se snížením spotřeby tepla o 35 procent a spotřeby elektřiny o téměř 50 procent. Úspory se významně promítnou i na cenách vodného a stočného.