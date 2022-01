Chlapec měl u sebe rodný list a právě to může být pro jeho matku problém. Dítě totiž nemůže jít rovnou k adopci. "Maminka to zřejmě myslela dobře a chtěla doložit svou serióznost. Paradoxně si tím ale přidělala komplikace se státní administrativou. Paní z orgánu sociálně právní ochrany dětí ji teď bude muset vyhledat a matka skončí u opatrovnického soudu, kde se celá věc bude projednávat," podotkl Ludvík Hess a dodal, že chlapeček se možná stane předmětem několikaletého opatrovnického řízení. Odložený chlapeček zatím zůstává v písecké nemocnici a poté bude svěřen do pěstounské péče. "Matky je mi svým způsobem líto, chtěla být jen slušná. Nevím, co ji k odložení dítěte vedlo, ale vážím si její korektnosti," řekl Ludvík Hess.

V Písku loni vedly Terezky a Honzíkové, rodiče se nebáli ani neobvyklých jmen

V písecké nemocnici funguje babybox už od roku 2010. Dva měsíce po zprovoznění schránky našli zdravotníci uvnitř holčičku Gábinku. Tobiáš je tak druhým odloženým dítětem.

Schránka je vyhřívaná a plně automatická. Po stisknutí zeleného tlačítka se otevře a po patnácti vteřinách od umístění dítěte se sama zase uzavře. "Vše je neustále sledované online. Na zařízení je napojených několik lidí včetně mě prostřednictvím telefonních čísel a prakticky okamžitě se tak dozvíme, když je uvnitř dítě," popsal systém provozu schránky ředitel písecké nemocnice Jiří Holan.

Do babyboxů v Česku bylo od jejich zavedení v roce 2006 odloženo 232 dětí, z toho 106 chlapců. Každé z takto umístěných dětí dostane zlatý dukát od České mincovny.