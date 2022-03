Jinak ale Olese do smíchu není. „Musely jsme rychle odjet, protože na Ukrajině vypukla válka,“ říká unaveně. „Není to válka Rusů, ale Putina. Doma na Koločavě zůstali naši muži i staří rodiče. Všichni odjet nemohou, muži jsou připraveni bojovat za naši Ukrajinu. U nás na Koločavě je krásně, a jestli zase přijedete, budete u nás vítáni. Umím česky, protože jsem tady chvíli pracovala a potom i na Četnické stanici, kam rádi Češi jezdí. Přijely jsme dvěma autobusy, celkem přes 60 lidí,“ pokračuje.

„Nevíme, co bude dál, a bojíme se. V Koločavě se zatím nebojuje, ale přijíždějí k nám lidi z Kyjeva i jiných měst, kde se bojuje. Ženám je tady smutno po manželech a dětem po tátech. Jsme vděční, že máme kde bydlet, co jíst a je tu i oblečení pro ty, co jej nestačily sbalit s sebou. Jsme rády, že jsme tady u vás našly bezpečí,“ říká s dojetím a ukazuje na své dvě děti, se kterými přijela, čtrnáctiletého Vasila a jedenáctiletou Leonilu.

Budu choreografkou!

„Včera byly všechny děti ještě smutné a unavené, ale dneska už se ptaly po hřišti,“ znovu se paní objeví ve tváři úsměv. „Rád hraju fotbal,“ svěřuje se její syn Vasil, který by si šel hned zakopat, kdyby věděl kam. „Já zase ráda maluji,“ přidává se sestra Leonila. Zálibu ve výtvarném umění má i její kamarádka Nasťja. Obě chodí do šesté třídy, zatímco třetí z dívčí party je o dva ročníky výš. „Budu choreografkou,“ slibuje třináctiletá Uljana, která je jako většina v ČR poprvé.

Všichni věří, že válka brzo skončí a oni zvítězí. „Naši muži zůstali, aby chránili Ukrajinu,“ říkají Nataša Leňjo s Viktorií Škundjou, které přijely s dětmi do ČR poprvé. „Cesta byla dlouhá, na hranicích jsme čekaly 14 hodin ve frontě. Děti nám spaly v náručí nebo na zavazadlech. Ani my jsme nečekaly, že u nás vypukne válka,“ tvrdí s očima upřenýma na děti sedící u stolu.

„Je mi šest a jmenuje se Elvíra,“ říká rusky dívka, hrající si s telefonem. „Mně jsou tři,“ přidává se Vladik, který bude mít za pár dní čtvrté narozeniny. „Narozeniny oslaví tady mimo domov,“ říká jeho maminka a přemýšlí, čím mu udělá radost.

Azyl u starosty

I když jsou na Českobudějovicku právě jarní prázdniny, od úterý zdejší škola zase funguje. „Otevřeme hned ukrajinskou třídu a školku,“ vysvětluje starosta Hluboké Tomáš Jirsa. „Mezi matkami jsou i učitelky, tak to půjde, a ve školce je budou hlídat maminky. A odpoledne budou kroužky, aby se děti zabavily a nemyslely na domov, odkud musely kvůli válce odjet,“ vysvětluje starosta, který se zasloužil o rychlou humanitární pomoc. Během pár hodin se domluvil se starostou Koločavy, kterého zná z oboustranných návštěv, na společné přepravě. „Zavolali nám, zda ubytujeme 30 lidí, pak 50 a nakonec jich přijelo přes šedesát. Koločava je naše partnerské město, kam pravidelně jezdíme, známe se, a díky tomu jsme mohli lidem v nouzi rychle pomoci. Z české strany jsme pro ně dojeli na hranice. Byla jich celkem stovka, ale někteří vystoupili už cestou třeba v Brně, kde na ně čekali příbuzní. Jednu maminku s kojencem a její sestru s dalšími dětmi jsme ubytovali u nás doma, a sami se odstěhovali na chalupu. Když vidím děti, které jsou ve věku našich vnuček, a musejí utíkat před válkou, je mi teskno,“ pokračuje Tomáš Jirsa, který doufá stejně jako Ukrajinci, že válka brzo skončí. Vítězstvím Ukrajiny, samozřejmě.

Zájezd do války

„V červnu jsem zase organizoval zájezd na Koločavu, kam jsme teď dva roky kvůli pandemii nemohli. Mnozí se diví, proč dělám zájezd do války, ale věřím, že už tam zase nastane mír. A Ukrajina teď bude potřebovat peníze z turistiky mnohem víc než dosud,“ dodává starosta Tomáš Jirsa.