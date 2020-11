Někteří trochu litovali, že musejí dříve vstávat, všichni se ale těšili na kamarády. I příprava k maturitě bude v přímém kontaktu s vyučujícími podle mladých lidí lepší než přes internet.

Část vysokoškoláků - poslední ročníky bakalářského nebo magisterského studia, ode dneška smí třeba na laboratorní cvičení, ale jen v počtu do dvaceti lidí ve skupině na laboratoř.

Další děti by se měly do škol vrátit příští týden s postupným uvolňováním karanténních opatření.

Vraty středních škol po několika týdnech znovu prošli studenti. Byli to žáci maturitních ročníků. Jsou další partou mladých lidí, která vrací do lavic.

V Českých Budějovicích to byli třeba studenti Střední průmyslové školy strojní a elektrotechnické v Dukelské ulici. Podle budoucího maturanta Martina Sedláka je hlavní výhodou jednodušší komunikace s učiteli. "Samozřejmě, že to bude lepší ve škole, když budeme mít kontakt s učiteli," konstatoval k návratu do lavic pro Deník Martin Sedlák.

Podle Marka Seppa dostávali strojaři úkolů hodně, ale distanční výuka vyvolávala dojem volnějšího režimu. "Byla menší motivace úkoly dělat," poznamenal Marek Sepp k rozdílům ve vyučování ve třídách a na dálku. "Úkolů bylo nad průměr," doplnil k tomu za elektrotechniky Michael Hanák a vzápětí ale ocenil, že se zase uvidí se spolužáky. Cesta do školy mu ale diktuje dřívější vstávání. "Vstávání mi vadí," přiznal Michael Hanák s úsměvem, který byl poznat i za rouškou.

Pro učitele se situace trochu zkomplikuje, protože budou muset kombinovat distanční a přímou výuku a ta ještě bude s různými úpravami.

Třeba semináře složené z více tříd budou hodně připomínat výuku v málotřídce. Podle Kateřiny Hessové, která povede na Gymnáziu J. V. Jirsíka semináře z angličtiny pro přípravu na Cambridgeské zkoušky, nemají být děti z různých tříd i stejného ročníku najednou pohromadě. "Budou rozděleni do tří tříd," popsala nové uspořádání semináře Kateřina Hessová a dodala, že bude mezi skupinami přecházet, zadávat stejné úkoly a kontrolovat průběžně jak studenti pracují. I na gymnáziu se ale navrátilci těšili na kamarády i na učitele, jak před Jirsíkárnou potvrdila Kristýna Kryzánková. "Je to lepší než distanční výuka," zdůraznila ještě Kristýna Kryzánková obecně k opětovnému usednutí do lavic. Monika Janáčková ale před gymnáziem zalitovala, že klasický rozvrh zahrnuje i předměty, které při distanční výuce dostaly méně prostoru. Ale čas se dal využít pro přípravu třeba v maturitních předmětech.

Podle vývoje epidemie koronaviru by se další žáci mohli do škol vrátit příští týden.