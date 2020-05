Maturitu vnímá jako první větší životní zkoušku, velký strach z ní ale nemá. Zkouška dospělosti ji čeká už za týden. Nikola Drnková, maturantka českobudějovického biskupského gymnázia (BIGY) se totiž pilně připravovala i v době šířícího se koronaviru a uzavřených škol.

Maturantka Nikola Drnková za týden složí zkoušku dospělosti. | Foto: Archiv Nikoly Drnkové

„Maturita je i zkušenost do budoucna, příprava na vysokou. Je to ale něco s čím jsme se ještě nesetkali, je to trochu stres, ale máme přípravu a myslím si, že se nemusíme bát. Nemám přímo nahnáno z konkrétního předmětu. Učitelé byli hodně snaživí, byli nám k dispozici po celou dobu samostudia v nepříjemném období. Ujali se toho dobře. Vím, že v jiných školách to takto třeba neměli,“ líčí pocity maturantka 6.G.