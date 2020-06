„Tak pojď pomalu k nám, Nelo,“ zval s úsměvem Miroslav Vaníček z potítka před komisi 19letou studentku 4. S Nelu Nikodemovou, která čtvrteční maturitní dopoledne zahajovala. „Řekni nám, co sis vytáhla a o čem budeš povídat,“ dodal učitel tělesné výchovy a zeměpisu. „Vytáhla jsem si otázku týkající se dopingu…,“ začala Nela čerpat svůj patnáctiminutový časový limit. Na to, aby ani o minutu víc nepřetáhla a aby se na nic nezapomnělo, dohlížel předseda komise Václav Pražák, učitel z Gymnázia v Třeboni. „Myslím, že žáci se s celou situací popasovali velmi dobře, ve většině případů podali velmi pěkné výkony,“ řekl na adresu studentů 4. S, kteří několikadenní maraton maturitních zkoušek na Gymnáziu Česká odstartovali.

To už ale Nela Nikodemová skončila první ze čtyř částí ústní maturity teorii sportovní přípravy a před komisí ji vystřídala její spolužačka. „Největší strach mám asi z biologie, tu jsem se také učila nejdéle,“ popsala své pocity v mezipauze 19letá atletka specializující se na 100 metrů překážek a skok do dálky. „Tak co, jaké to bylo, co sis vytáhla?“ spěchala ke své kamarádce, která zrovna vyšla ze třídy. „Já nevím, snad jsem něco řekla,“ pochybovala o sobě mladá dáma.

Víc času na přemýšlení ale nebylo. Nazout lodičky, nastříkat na ruce dezinfekci a už si Nela Nikodemová sahala do pytlíku pro číslo tentokráte ji čekal český jazyk. To, co se tak na začátku zdálo jako celá věčnost, nabralo na obrátkách. Student střídal studenta, předmět zase jiný, až Nelu čekal ten poslední anglický jazyk. „Hello Nela, sit down, please. First of all, could you briefly introduce yourself to the committee (Ahoj Nelo, posaď se, prosím. Mohla by ses stručně představit komisi? pozn. red.),“ zahájil ústní zkoušku učitel Lukáš Boček. Popasovat se Nela musela s otázkami týkajícími se cestování, měla popsat obrázky a sehrát roli studentky v zahraničí. „It was very nice (Bylo to velmi pěkné pozn. red.),“ okomentoval její výkon Lukáš Boček a pro Nelu to znamenalo jediné hotovo. „Je to velká úleva, nemohla jsem dneska vůbec spát. Jsem ráda, že je to za mnou,“ smála se sympatická slečna. „Maturanti byli připraveni výborně. Nervozita byla znát na jejich hlase, ale ne na jejich výkonu. Navíc brzo opadla. Komisi udělali svými znalostmi velkou radost,“ zhodnotil Lukáš Boček maturanty ještě před tím, než se odebral k poradě.

DEVADESÁTKA STUDENTŮ

Ve stejný okamžik na chodbě netrpělivě postávala trojice dopoledních maturantů. Dveře se otevírají, studenti vcházejí dovnitř, aby se ani ne za minutu vrátili s úsměvy na tváři. Všichni totiž úspěšně odmaturovali. „Zapiju vysvědčení a pak půjdu spát,“ oddychla si Nela Nikodemová. Tu teď čekají přijímací zkoušky. „Chtěla bych jít na fyzioterapii,“ nastínila své plány a volala rodičům, aby se s nimi mohla podělit o dobré zprávy.

Maturity pokračují na Gymnáziu Česká až do pátku. Celkem zde maturuje 90 žáků, 59 z nich si vybralo anglický jazyk, dva němčinu a 29 odvážlivců maturovalo z matematiky.