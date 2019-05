Osmnáctiletá šéfredaktorka minulý týden odmaturovala. Psaní článků a výroba časopisu ji naplňují. Její kroky ale na žurnalistiku přímo nesměřují. Maturantka se hlásí prioritně na medicínu. Jako záložní obor si vybrala mediální studia.

Gymnazistka si čerstvě po maturitě užívá prázdnin. „Maturovala jsem z biologie, chemie, angličtiny, češtiny. Maturitní otázky jsem zpracovávala v průběhu roku, pořád jsme je procvičovali, takže maturita byla pro mě spíš opakování,“ zhodnotila Jitka Řehořová, která napřed psala slohovou práci z češtiny, pak ji čekala angličtina. Poté přišly didaktické testy z obou jazyků a následoval „svaťák“ neboli přípravný svatý týden před ústní částí maturity.

„My na rozdíl od jiných škol nemáme obhajoby maturitních prací, které jsou podobné seminárním pracím. Skládala jsem ústní zkoušku z biologie a chemie. Z biologie jsem si vytáhla nervovou soustavu a z chemie jsem si vylosovala P3 prvky,“ rozpovídala se studentka, kterou ve svatém týdnu přepadla lehká panika. „Říkala jsem si, že mám čas, pak poslední tři dny přišel trochu stres, ale je důležité si uvědomit, že se nejde naučit úplně všechno. A tak je potřeba k tomu přistupovat,“ shrnula pocity před zkouškou Jitka Řehořová.

Podotkla, že pro maturanty byla chemie a společenské vědy největším strašákem. Sama měla přípravné semináře z biologie a chemie. „Biologie byla nejefektivnější, protože jsme vždy psali opakování na pět otázek a známka měla velkou váhu. Pokud někdo dostal trojku a horší známku, musel se učit znova a byl poté prozkoušený,“ vyzdvihla.

Studenti Biskupského gymnázia odmaturovali podle jejích slov většinou úspěšně. „Domnívám se, že všichni od nás z ročníku odmaturovali. Pár studentů z šestiletého, kteří měli španělštinu, neuspěli,“ odhaduje Jitka Řehořová s tím, že její kroky teď směřují na medicínu do Prahy nebo do Plzně. Kdyby ji lékařská fakulta nevyšla, chtěla by vystudovat mediální studia.