Od mládí pěvecky nadané děvče z Dečína přitom málem nezpívalo. „Dostala jsem se k jedné profesorce a v sedmnácti letech jsem byla najednou bez hlasu,“ vzpomíná. Kvůli nátlaku, špatné technice a psychice měla zhuštěné okraje hlasivek a hrozilo nebezpečí vytvoření uzlíků. Změnila to naštěstí profesorka zpěvu Běla Chalabalová, která škodu napravovala dva roky. „Byla to moje záchrana,“ děkuje profesorce, která učila italskou technikou. „Zpívá se jako se mluví, důležitý je správný dech,“ vysvětluje altistka.

Na pražskou konzervatoř pak přijel dirigent, který ji pozval na konkurz do Jihočeského divadla, kam jako dvaadvacetiletá nastoupila.

Vzpomíná na roli Rózy ve Smetanově opeře Tajemství z roku 1965, za níž ji chválily kritiky. „Po druhé premiéře na mě čekal sám dirigent Iša Krejčí, doprovázel mě až skoro domů a nádherně se mnou mluvil,“ je stále dojatá.

Že získala hlavní roli v Carmen, považuje za štěstí. „Divím se, že jsem to zvládla,“ přiznává. V té době si pomáhaly s kolegyní Stanislavou Součkovou. „Vděčím jí za všechno, seděly jsme spolu v šatně. Říkala mi, kde jsem dělala chybu,“ cení si. I ona zpívala italskou technikou. „Dnes už ji neslyším u nikoho,“ říká Jindra Karezová, která prý měla štěstí na lidi.

Kvůli operaci mandlí z minulosti měla však často zdravotní problémy. „Měla jsem těžké záněty průdušek, nikdo však nic pro pauzy mezi představeními nepoznal. Až jednou mě to chytlo,“ vypráví, kdy se rozhodla odejít. Přitom by prý zřejmě díky Carmen dostala nabídky do Prahy i Brna. Měla 25 rolí.

Z politický důvodů nemohla učit na pedagogické fakultě, a tak nastoupila na ZUŠ B. Jeremiáše, kde působí dodnes. Se Stanislavou Součkovou však vystupovala na koncertech. „Pořád jsme si pomáhaly a zpívaly spolu,“ usmívá se žena, která učí například i sboristky JD. Všechny učí oné italské technice.

Co divadlu narozeninám divadlu přeje? „Dobré zpěváky,“ říká.