Náměstek primátora pro dopravu Viktor Lavička naznačuje, že některé ulice budou pouze jednosměrné, u náměstí vznikne i pěší zóna.

Kancelář máte na radnici na náměstí. Jezdíte do práce autem?

Zdroj: Deník / Klára SkálováAno. Mám dvě děti, které je nutné občas někam dovézt, za sportovními aktivitami jednoho z nich jezdím mimo Budějovice. Abych vše časově zvládal, využívám auto.

A parkujete přímo na náměstí?

Jak kdy. Samozřejmě využívám parkovací místa na náměstí, která jsou vyčleněná pro magistrát. Ale auto nechávám zaparkované i v širším centru a po městě chodím pěšky – podle míst schůzek, které ten den mám.

Zaparkovat v širším centru a dojít na náměstí – to je podle vás ideální model, který by si měli osvojit všichni motoristé, aby aut kolem Samsonovy kašny ubylo?

Ano. Když jsem ještě nepracoval na náměstí a potřeboval jsem si tady něco vyřídit, parkoval jsem na Mariánském náměstí nebo v ulici F. A. Gerstnera. Náměstí jsem se vyhýbal, parkování tady je z mého pohledu drahé a také časově omezené. Přitom z parkovišť v širším centru se sem dá dojít za pár minut.

Parkování na náměstí je opravdu drahé, ale zdražení parkovného úbytek aut nezajistilo.

To musíme rozdělit. Mnoho lidí náměstím pouze projede nebo tu někoho vysadí a pokračují dál. Další tu zaparkují – těchto motoristů je opravdu hodně, parkoviště na náměstí je plné v průměru ze 70 procent. Centrem denně projede až 8000 aut. Abychom toto číslo snížili, je třeba omezit průjezd i parkování. Je to zdánlivě jednoduché, ale opravdu jen zdánlivě. Když rázem vyženeme všechna auta, pak jedině na objízdnou trasu přes Sady nebo Husovu třídu. Tyto komunikace jsou ale na hranici své kapacity. Proto je třeba komplexní řešení se zohledněním širších dopravních vztahů. Budějčáci si sice svou cestu vždycky najdou, ale to pak může být na úkor komfortu obyvatel dalších částí města, když třeba auta začnou jezdit cestami, které nejsou na vyšší dopravní zátěž uzpůsobené.

Za jak dlouho tedy budete vědět, jak dopravu v centru zklidnit?

Řešení bychom měli mít na stole do konce roku, příští rok bychom rádi přistoupili k samotným změnám.

Ucelenou koncepci sice ještě nemáte, ale lze už teď naznačit, jak se doprava v centru změní?

Jasná je základní teze: není normální, aby se všechny druhy dopravy setkávaly v historickém centru ve všech ulicích. Je třeba centrum rozčlenit, aby v některých ulicích byly jen pěší zóny, někde jen zóny pro cyklisty, pak ulice, kam by mohla auta i autobusy. Jednou z variant je například zjednosměrnění Biskupské ulice, která ani svou šířkou nesplňuje parametry obousměrného provozu. Ale doprava je jako voda, při jednostranném přerušení se přelije jinam. Proto musíme řešit vše komplexně a vyváženě.

Zmínil jste pěší zónu. Stále trvá vize vytvořit ji v Kanovnické ulici od katedrály směrem k Lannově třídě?

Cesta Kanovnickou směrem k vlakovému i autobusovému nádraží je samozřejmě velmi frekventovaná. Ale musíme se orientovat i na to, kde Budějčáci tráví čas mimo práci, kde jsou kavárny, stezky pro cyklisty a podobně. Z tohoto hlediska mi jako klasická pěší zóna vychází spíše Krajinská ulice, která je již stavebně připravena. Navíc spojuje náměstí Přemysla Otakara II. s Mariánským náměstím, kde parkují hlavně lidé, kteří si potřebují v samotném centru něco vyřídit nebo si tu chtějí užít své volno.

Naznačil jste, jak se změní průjezd centrem. Ubude na náměstí i parkovacích míst?

Centrum města není rezervace, kterou bychom chtěli oplotit. Lidé tu žijí, pracují, podnikají, potřebují sem jezdit. Jen je nutné najít takový kompromis, aby sem autem mohli všichni, kteří to nutně potřebují, ale je třeba vyloučit odtud zbytnou dopravu. To musíme ještě nadefinovat.

Když tu budou dál parkovat všichni, kteří to potřebují, bude náměstí na první pohled stále plné aut, ač se třeba sníží intenzita provozu. Je možným řešením, jak auta „uklidit“, vybudování podzemního parkoviště pod náměstím, o němž se svého času mluvilo?

S touhle variantou teď také pracujeme. Strategickými místy jsou ale dvě přilehlá náměstí – Mariánské a Senovážné. Na Mariánském by mělo vzniknout podzemní parkoviště společně s novou budovou divadla. Máme studii i pro dvoupatrové podzemní parkoviště na Senovážném náměstí, kam by se mohlo vejít až 500 aut. To by bylo i řešení pro lidi, kteří na náměstí žijí nebo podnikají. Na nutnou dobu zastaví na náměstí Přemysla Otakara II., ale pak odjedou zaparkovat na Senovážné. Ideální by to bylo i pro návštěvníky centra.

A kdy tam lidé zaparkují?

To by bylo věštění z křišťálové koule. Ale kdybych měl říct, které ze zmíněných dvou podzemních parkovišť bude v provozu dřív, pak tipuji, že to na Senovážném.

Budou tato nová parkoviště v docházkové vzdálenosti od náměstí stačit?

Bereme-li desetiminutovou chůzi jako docházkovou vzdálenost, pak je u sportovní haly v plánu parkovací dům s místem pro zhruba 500 aut, které bychom rádi uvedli do provozu v roce 2022. To už je pro centrum docela zajímavá kapacita. Máme také záchytné parkoviště v Jírovcově ulici, odkud jede MHD přímo na náměstí. Bavíme se rovněž o navýšení kapacity parkoviště u Dynama, kde mají řidičům sloužit parkovací stání ve dvou patrech.

Bude mít městská hromadná doprava své místo v centru i po chystaných úpravách provozu?

Jednoznačně ano. Chceme-li omezit individuální dopravu, je nutné zachovat spojení s centrem města prostřednictvím MHD. V plánu jsou ale dílčí úpravy. Třeba od nemocnice by elektrobusy na náměstí mohly jezdit už jednosměrnou Biskupskou ulicí, zpátky k nemocnici pak ulicí Dr. Stejskala přes Zlatý most u divadla, kudy dříve jezdily tramvaje. Tím by se tento okruh MHD i zkrátil.

Zpátky k parkování na náměstí. Asi si nemusíme nalhávat, že po vnějším obvodu náměstí parkují ve vyhrazené době jen vozidla zásobování. Budete to dál tolerovat?

To musíme řešit. Opravdu to patří k dopolednímu koloritu náměstí. Možnou variantou jsou takzvané zásobovací boxy, jaké známe třeba z Lince nebo Pasova, kde se inspirujeme. Půjde o vyčleněná místa na náměstí, na nichž budou moci krátkodobě zastavit skutečně pouze vozidla zásobování, což půjde snadno zkontrolovat.

Budou se moci ke změnám dopravních poměrů vyjádřit občané?

Samozřejmě, názory lidí žijících či podnikajících v této lokalitě jsou důležité. Připravujeme dotazníkové šetření i kampaň, která bude o změnách informovat. V určité části projektové přípravy pak chceme občany pozvat do jednacího sálu zastupitelstva na radnici, aby se s projektem mohli seznámit a ke změnám mohli vyjádřit. Já sice v Budějovicích žiju přes padesát let, ale nikdy jsem nebydlel ani nepodnikal v centru, a tak budou připomínky lidí s praktickou zkušeností jistě přínosné.