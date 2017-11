Města se chystají na advent. Oprašují výzdobu

Jižní Čechy/ANKETA/ - Svátky se blíží! Dokazují to vánoční světla, prozatím zhasnutá, která se už nyní objevují v ulicích měst.

Ilustrační foto.Foto: Zdeněk Píša

Téměř čtvrt milionu korun v letošním roce zaplatili v Českých Budějovicích za obnovu vánočního osvětlení.

„Letos se provedla například repase sedmi kusů motivů pro ulici Karla IV. v ceně 140 tisíc korun, doplnění výzdoby vánočního stromu na Senovážném náměstí z důvodu jeho růstu nebo 3D LED hvězdy pro strom na náměstí Přemysla Otakara II. za celkem 48 tisíc korun,“ popsal náměstek primátora Petr Podhola. Doplnil, že správce veřejného osvětlení zpracoval Koncepci vánočního osvětlení pro roky 2017 až 2021, kde se počítá s postupným rozšířením do dalších ulic, například do Kanovnické, Lannovy, Piaristické nebo Široké, a to v celkovém rozsahu za zhruba čtvrt milionu korun ročně na zmíněných dalších pět let.

V Českém Krumlově se letos chystají ozdobit sto třicet živých stromků. „Odhadem se náklady pohybují kolem dvou set padesáti tisíc na všechny záležitosti vánoční výzdoby, tedy její instalace po celém městě a potom i její reinstalace, výměnu a doplnění světel,“ sdělila vedoucí odboru životního prostředí na městském úřadu Vlasta Horáková. Dodala, nově a s novými prvky se bude zdobit strom v parčíku vedle autobusové zastávky na Špičáku.

Zato ve Velešíně se v letošním roce nic nového přikupovat nebude. „To proto, že máme na vánoční výzdobu solidní vybavení z předchozích let. Ani není vyčleněný konkrétní obnos na její instalování. Počítáme jen s náklady na pořízení, dopravu a postavení vánočního stromu,“ uvedl velešínský místostarosta Jiří Růžička.

Hradec ozdobí anděl ze 3D tiskárny

Z celkem 253 kostek se skládá unikátní anděl, plastika v životní velikosti, který poprvé zamává svými křídly na hradeckém Masarykově náměstí o prvním adventním víkendu. „Tvůrci sochy potřebovali pomoc veřejnosti a jejích 3D tiskáren, materiál na výrobu kostiček o hraně asi dvacet centimetrů všem dodali,“ uvedla mluvčí Muzea Jindřichohradecka Marie Hazuková s tím, že všechny dílky už jsou ve výrobě.

S výzdobou z dřívějších let si podle mluvčího radnice Jana Bohdala vystačí v Kaplici. „Jako každý rok se náklady na vánoční výzdobu v Kaplici pohybují v hodnotách do padesáti tisíc korun, které se spojují s výdaji technických služeb města, jež výzdobu instalují.

Ani Jindřichův Hradec nebo Třeboň nechystají žádnou větší revoluci, co se letošního vánočního osvětlení ve městech týče.

„V současné době kontrolujeme uskladněnou výzdobu a provádíme nezbytnou údržbu. Do zahájení adventu bude vše na svém místě,“ řekl vedoucí provozu Technických služeb města Třeboň Richard Burgstock. Podobně se věci mají i ve městě u Vajgaru, kde se už v posledních týdnech na lampách veřejného osvětlení začaly objevovat světelné vánoční vločky a další motivy. Na rozsvícení si počkají také až do adventu.