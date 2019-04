České Budějovice – Návrh na zavedení dotačního programu k získání nejlepších absolventů Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity (JU) a dalších pedagogických fakult v ČR do českobudějovických základních škol chce předložit zastupitelům budějovická opoziční ODS.

Město České Budějovice a kraj chce nejlepší učitele, říkají Martin Kuba a Dagmar Škodová. | Foto: Deník / Jana Zuziaková

Předseda regionální ODS, městský a krajský zastupitel Martin Kuba to zdůvodňuje: „Jak se městu bude v budoucnu dařit, o tom budou rozhodovat děti, které jsou dnes na základních školách, a proto chceme, aby je učili ti nejlepší pedagogové.“ Učitelský sbor stárne a dostat do škol mladé, šikovné, zapálené absolventy pedagogických fakult, kteří často vydělají více v jiných oborech, je obecný problém. „Navrhujeme, aby město nejšikovnějším absolventům nabídlo náborový příspěvek 150 tisíc korun vyplácený po tři roky a možnost bydlení v městských bytech za symbolické nájemné,“ nastínil motivaci s tím, že během tří let si noví učitelé vytvoří profesní a osobní vazby, takže je předpoklad, že v Budějovicích zůstanou.