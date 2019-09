Proto se město obrací na různé instituce, jako hasičský záchranný sbor, nemocnici, policii, biologické centrum AV ČR a samozřejmě také na širokou veřejnost s výzvou o součinnost. "Návrhy na potenciální nositele medaile přijímá kancelář primátora. Už nám přicházejí," uvedl Jiří Svoboda a dodal, že nominace je možné posílat až do 30. září 2019.

Město také vyhlásilo výzvu k podávání návrhů na ocenění talentů v oblasti kultury v roce 2019. Mladé talenty město podporuje pravidelně už od roku 2001. „Je to milá tradice a vnímáme ji jako veřejné poděkování za reprezentaci Českých Budějovic, za níž stojí obrovská píle a touha něco dokázat, protože odměna je určena mladým umělcům do osmnácti let, kterým se podařilo získat významných úspěchů na národních nebo mezinárodních festivalech, přehlídkách nebo výstavách. Poděkování samozřejmě patří rodičům i pedagogům,“ říká náměstek primátora Juraj Thoma.

Ocenění v drtivé většině hrají na hudební nástroje, zejména na klavír, housle, violoncello, kytaru, flétnu, klarinet a fagot, ale v minulosti byla takto podpořena recitující i mažoretka.

Nejvyšší částka, která byla předaná jednomu talentu v jednom roce, byla ve výši 20.000 korun. Některé talentované ději jsou tady opakovaně, zatím nejúspěšnější byla jedna dívka oceněná osmkrát.

Návrh musí obsahovat například jméno a příjmení navrhovatele, adresu, telefonní kontakt a e-mail a jméno a příjmení nominovaného (včetně jeho zákonného zástupce), datum narození, adresu bydliště, telefonní kontakt a e-mail, a doklady jeho úspěchů.

Návrhy se podávají poštou na adresu Magistrát města České Budějovice, Odbor kultury a cestovního ruchu, náměstí Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice, nebo osobně do podatelny magistrátu města. Návrh musí být doručen nejpozději 11. října 2019 do 14:30 hodin. Do 30 dnů od data uzávěrky budou došlé návrhy předloženy kulturní komisi rady města, která

posoudí podané nominace a připraví pro radu města doporučení ocenění mladých umělců. Na základě usnesení rady města předá zástupce města vybraným talentům finanční poukázky.