OBRAZEM: Město ocenilo osm mladých umělců

České Budějovice - Ve středu byli oceněni mladí umělci, kteří získali uznání na národních nebo mezinárodních hudebních festivalech a soutěžích.

Letos to bylo 60 tisíc korun, které město mezi umělce rozdělilo. Dary ve formě šeku předával náměstek primátora Jaromír Talíř.



„Letos je to 60 tisíc korun, kterými chce město ocenit mladé talenty v hudebních soutěžích a chce je podpořit v tom, že to co oni dělají má význam nejen pro ně, ale i pro ty okolo. Krásně zahraná skladba totiž potěší hlavně ty, kteří ji poslouchají,“ říká náměstek primátora Jaromír Talíř, který si doma rád pustí Čarovné Klávesy Richarda Claydermana, Gospel jazz nebo Kennyho Rogerse.



Ocenění získala sedmnáctiletá Kristýna Jenčová (viola), též sedmnáctiletá Tereza Kahoudová (klavír a housle), dvanáctiletý Roman Červenka (housle), sedmiletá Christine Meisl (housle) a její jedenáctiletá sestra Petra Meisl (violoncello), osmiletá Veronika Hovorková (housle), osmnáctiletá Adéla Dobiášová (klavír a violoncello) a osmnáctiletá Anna Čápová (housle).



Jaromír Talíř, který ocenění a dary předával o hudbě mluví takto: „Hudba je velmi důležitá. Mám velmi rád Exupéryho, který řekl, že lidská řeč je pramenem nedorozumění mezi lidmi. A já si myslím, že hudba to odstraňuje. Protože, když posloucháte hezkou hudbu, ať jste Čech, Němec nebo Afričan, rozumíte ji. Myslím si, že hudba je nástroj, který může lidi spojovat.“