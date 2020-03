"Průběžně je distribuuje nejen mezi městské společnosti, ale také organizace zřízené Jihočeským krajem," vysvětluje mluvčí. Město rozdalo již 4500 roušek.

Na šití roušek se podílí písecká společnost NanoSpace s.r.o., českobudějovická FN spol. s r. o., ruku k dílu přidali také kolegové z Jihočeského divadla. V tuto chvíli má město podle Jitky Welzlové objednáno 120 tisíc nano roušek, 50 tisíc textilních pratelných roušek a dalších tisíc od divadelníků.

Magistrát města požádal také Dobrovolnické centru ADRA v Českých Budějovicích, jak uvedla jeho vedoucí Ivana Kyselová, aby oslovilo své dobrovolníky k šití roušek. „Máme opravdu silné zázemí zručných dobrovolníků,“ chválí si Ivana Kyselová. ADRA dala na facebook i na web Dobrovolnického centra výzvu, aby se další v šití připojili. „V tuhle chvíli šije aspoň dvacet lidí,“ odhaduje Ivana Kyselová.

V ADŘE je nyní sběrné místo i pro jiné organizace, které šijí roušky. „Slouží nejen dobrovolníkům, ale všem ostatním, kdo se zapojili,“ uvádí Ivana Kyselová.

Zásobu pak dostal magistrát. „Distribuce je na jejich režii, oni vědí, kde jsou ti potřební,“ vysvětluje vedoucí. "Krizový štáb města v rámci logistického opatření zajišťuje průběžnou distribuci," přibližuje Jitka Welzlová a dál informuje: "V rámci tohoto opatření jsou saturováni zaměstnanci zdravotní záchranné služby, nemocnice, terénní sociální služby, domovy pro seniory, městská policie, zaměstnanci dopravního podniku, školská zařízení zajišťující provoz, biologické centrum akademie věd, které rozjíždí další laboratoř pro testování COVID-19, a také prodavači ze dvou českobudějovických prodejen Lidl."

Prvním cílem bylo vybavit lidi v sociálních službách, aby měli sami i aby mohli poskytnout roušky svým klientům. Důležité bylo i dostat roušky mezi dobrovolníky ADRY v roli nákupčích pro seniory či těch, kteří nákupy dále rozváží. „Aby se informace k seniorovi dostala, máme v terénu dobrovolníky s letáky, i ti potřebovali roušky,“ říká Ivana Kyselová.

Dosud všichni dobrovolníci šijí z vlastních zásob. „Problém zatím nebyl s látkou ze stoprocentní bavlny, ale s gumičkami, ty chybí,“ uvádí Iva Kyselová. Pokud by někdo mohl s tímto problémem pomoci, může gumičky, kloboukovou gumu či jiný typ, který se dá použít při šití roušek, přinést do ADRY. „Budeme rádi i za další lidi, kteří by se připojili a šili,“ vyzývá Ivana Kyselová.