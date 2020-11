Poměrně plno bylo ve čtvrtek večer na radnici Rožmberka. Lidé se rozmístili po chodbě a ve vedlejší místnosti, aby dostáli hygienickým opatřením. Důvodem jejich zájmu byl závěrečný bod programu zastupitelstva – odvolání starostky.

Předchozím bodem byla petice s podpisy občanů, kte᠆ří s tím nesouhlasili. „Zastupitelé se k petici postavili tak, že ji pouze vzali na vědomí. Vyjádření občanů je asi vůbec nezajímá,“ konstatovala zklamaně iniciátorka petice Stanislava Pavlíčková.

„Je to výsměch občanům. Argumenty, kterými zdůvod᠆ňovali své rozhodnutí, jsou scestné. Především se točily kolem toho, že starostka se zastupiteli nekomunikuje, ale podle mě komunikace vázne především z jejich strany. Lidé chtěli nové volby.

„Ale na nové volby zastupitelé nepřistoupili,“ dodala Stanislava Pavlíčková, která působí v kontrolním výboru.

Zastupitelé starostku sesadili poměrem hlasů 5 : 2. Přitom se na stranu opozice přidali i dva členové z uskupení starostky Rožmberk plus. Vedením města byla prozatím pověřena místostarostka Daniela Fröstlová (Rožmberk pro občany).

„Za sebe mohu konstatovat, že důvodem pro odvolání bylo opakované překračování pravomoci starosty včetně obcházení orgánu obce – zastupitelstva,“ vysvětluje stručně zastupitelka Veronika Krotká (SNK Rožmberk). „Dále neposkytování informací a podkladů na jednání zastupitelstva obce včetně vyslovení zákazu, které vedlo k porušování zákona o obcích a zákona č. 106/1999 a ke komplikacím při rozhodování a schvalování bodů jednání. Nehospodárné vynakládání veřejných finančních prostředků a častá osobní nepřítomnost na úřadě.“

Na příčiny odvolání se ptala zastupitelů i Lenka Schwarzová. „Hlavním důvodem prý je, že nedostatečně komunikuji,“ ohradila se. „Není to pravda. Moji odpůrci tím mají asi na mysli to, že neodpovídám na hloupé, výhrůžné e-maily. Jsem komunikativní, ale zřejmě jinak, než si představují. Z domova jsem pracovala, když jsem byla nemocná, ale nemocná z nich, protože mi házeli klacky pod nohy a vyhrožovali odvoláním. Tím jsme se odcizili a vzájemná komunikace tím utrpěla.“ Rovněž zastupitelům zasílala potřebné podklady a dokumenty. „Jenomže ty obsahují spoustu příloh, proto jsem z nich vybrala jen to ´gro´, stejně jako to dělají i jiní starostové. Zastupitelé měli dveře ke mně otevřené, ale paní Krotká získané informace zneužívala ve svůj prospěch. Proto jsem zakázala, aby zastupitelce byly informace předávány bez mého vědomí. A najednou z toho bylo, že prý zatajuji informace. Navíc většina z nich je pro zájemce přístupná na veřejné desce. A nedostatečné vedení města – to jsou zřejmě dobré ekonomické výsledky, přezkumy hospodaření v pořádku, žádné dluhy a úvěry, opravy kanalizace a jiných vodovodních zařízení, velké investiční akce , příspěvek seniorům na obědy a mnoho a mnoho dalšího…,“ uvedla některé z protiargumentů dnes již bývalá starostka, která zatím dál bude působit v zastupitelstvu.

Prohlášení zastupitelů:

„Návrh na odvolání starostky není výsledkem sporu mezi názorovými skupinami v zastupitelstvu města,“ prohlásila včera místostarostka Daniela Fröstlová. „Mezi zastupiteli panuje shoda na prioritách rozvoje města. Ale panuje také většinová shoda na tom, že nelze řídit agendu města způsobem, jak to do dnes dělala paní starostka.

Nikdo v zastupitelstvu není motivován osobním prospěchem, nejedná se o žádné soupeření nebo odvety. Zastupitelstvo města zdaleka nepovažuje odvolání paní starostky za své vítězství.

Vnímáme tuto situaci jako momentální komplikaci, ale věříme, že bude obratem nastaven plynulý chod města a uklidní se zjitřená situace – uděláme pro to maximum.“

Dále ujistila: „Nenastane žádná změna v prioritách rozvoje města. Všechny započaté projekty budou pokračovat a přibudou nové. Zároveň nenastanou žádné změny ani pro současné zaměstnance města.“