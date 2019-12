Cenu pro nejlepší klub za rok 2019 získaly v Týně nad Vltavou Dračice, oceněny byly i dvě osobnosti.

Florbalový tým RUDÝCH DRAČIC ze sportovního klubu Mladých nadějí při ZŠ Malá Stranana Malé Straně si vysloužil ocenění úspěšnou reprezentací města i ostatní činností.

Jak vše začalo? Na počátku byl zájem dívek o sportovní aktivity v ZŠ Malá Strana. Účast na trénincích a soustředěních, ale především snaha se neustále zlepšovat, dovedla dívky k prvním vítězstvím v atletice, kopané, florbalu a dalších sportech. Klíčovým momentem byl před osmi lety postup do republikové kvalifikace ve florbalu v Plzni. Hráčky, které odcházely ze školy, projevily zájem dále pokračovat ve sportovních aktivitách v rámci oddílu florbalu. A tak se rozběhl kolotoč florbalových zápasů, nejprve v soutěži dorostenek, později juniorek, v nižších soutěžích žen až po současné působení v 1. celostátní lize žen. Vraťme se ještě na chvilku do školních let. V době zapojení se do oficiálních soutěží na škole vyrůstala další generace výjimečných hráček. Prostý přehled dosažených výsledků hovoří za vše. Postup do republikového finále staršího žactva v atletickém víceboji, 3. místo v republikovém finále ve florbalu, 2. místo v ČR v kopané a 1. místo v ČR v minikopané. Nádherné výsledky ale i počáteční porážky ve florbalových soutěžích nic neubraly dívkám na snaze jít dál a propracovat se velice rychle k vítězným utkáním. Což se jim také podařilo. Jaké aspekty rozhodly o mimořádné cestě, těchto dnes již mladých žen, k sportovním výsledkům?

1. Charakter hráček – vyznačují se pracovitostí, tolerancí, týmovým duchem, ale i přístupem ke vzdělání, neboť se jedná o středoškolačky a vysokoškolačky.

2. Dobré rodinné zázemí.

3. Pomoc dalších lidí, kteří měli tu příležitost je na jejich cestě doprovázet.

Tým hrál ve stejném složení až do postupu do 1. ligy, kdy florbalový oddíl doplnilo několik hráček z jiných klubů. Můžeme však říci, že všechny hráčky tvoří kompaktní tým, který jde cílevědomě za svým cílem. Popřejme jim tedy, ať se našim dívkám a jejich realizačnímu týmu daří, jak na sportovním poli, tak v životě.

Jednu z Cen Osobnost roku 2019 získal Lukáš Kubík *2008 (přezdívka Lupen).

Lukáš Kubík je žák základní logopedické školy v Týně nad Vltavou, který se od šesti let věnuje různým sportům (golf, judo, kanoistika, snowboard) a nejoblíbenějším sportem se stal od začátku fotbal: rok strávený v Olympii Týn nad Vltavou, následně tři roky v Dynamu České Budějovice na pozici útočníka a brankáře. Od sezóny 2016 se víceméně náhodně souběžně k fotbalu přidal motocyklový sport – závody silničních motocyklů.

Nejprve přišly první krůčky v kategorii minibike pod vedením Kuby a Matěje Smržů toho času ještě aktivních závodníků a i přes trochu nečekané úspěchy v závodech Mistrovství republiky, to byl stále pouze sport číslo 2.

To se však poměrně rychle změnilo po přestupu na větší motorku, která se okamžitě stala Lukášovou srdeční záležitostí a navázáním spolupráce s trenérem s dlouholetou zkušeností z Moto GP Lukášem Peškem. Obě věci se navíc potkaly ve správný čas, a i když rozhodnutí nebylo jednoduché, fotbal šel stranou.

Sezóna 2019 ukázala, že držet se motorek byl správný krok. Z 11 absolvovaných závodů v seriálu Mezinárodního přeboru České republiky osm závodů Lukáš vyhrál, pouze 3x skončil druhý, za výrazně zkušenějším slovenským závodníkem. Na základě těchto výsledků a celkového jezdeckého projevu přišla nominace na Mistrovství Evropy, které se konalo v Holandském Assenu, kde Luky při své první mezinárodní zkušenosti obsadil osmé místo. Sezónu završil 14 místem na finále světové série v italské Adrii, kde výsledek bohužel ovlivnil těžký pád ve stokilometrové rychlosti v ranním tréninku. Ale i takové zkušenosti jsou v tomto sportu důležité a potřebné.

Vzhledem k uvedeným výsledkům a tvrdé tréninkové práci po celý letošní rok byl i Lukáš jako nejmladší účastník zařazen do programu podpory talentované mládeže Jihočeského kraje, pod záštitou firmy OIG Power.

Následující rok a závodní sezónu absolvuje již naplno v teamu Lukáše Peška ve velmi profesionálních podmínkách, s TOP vybavením a se zaměřením zúčastnit se celého Italského šampionátu, Mistrovství Evropy a mistrovství ČR.

Další Cena Osobnost roku 2019 byla udělena Davidu Slepičkovi, který zachránil lidský život.

V listopadu došlo v řadové garáži v ulici Bohunická v Týně nad Vltavou k výbuchu a následnému požáru při neodborné manipulaci s chemikáliemi. Plameny zasáhly dva chlapce ve věku 14 let. Jeden z nich byl popálen lehce, druhému však hořící kapalina potřísnila oděv a on, silně hořící, vyběhl směrem k vedlejší dílně. Výbuch v garáži slyšel majitel sousedních prostor

David Slepička, vyšel ven a viděl, jak proti němu běží chlapec v hořícím oblečení. Chlapci zachránil život tím, že z něj duchapřítomně strhl již značně hořící bundu. Následně jej zalehl, čímž eliminoval zbylé velké plameny a dohašení chlapce provedl rukama. Když se přesvědčil, že chlapec je již mimo bezprostřední nebezpečí, zavolal na tísňovou linku 112 a následně doběhl do své dílny pro hasicí přístroj, se kterým zahájil hašení plamenů šlehajících z hořící garáže. V hašení požáru pokračoval až do příjezdu jednotek HZS Jihočeského kraje. Chlapec byl transportován vrtulníkem na Popáleninové centrum do Prahy.

David Slepička svým neohroženým činem velmi riskoval poškození vlastního zdraví. Svým rozvážným chováním zachránil chlapci život.

David Slepička převzal za svůj čin cenu Dobrý anděl z rukou hejtmanky Jihočeského kraje a je nominován na Zlatý záchranářský kříž.