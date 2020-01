Město usiluje o bývalé sídlo policie

Realitní obchod připravují jihočeská metropole a stát. Budějovičtí radní by rádi získali do vlastnictví města čtyřpodlažní budovu bývalého okresního policejního ředitelství na Mariánském náměstí. A nyní se podle náměstka primátora Tomáše Bouzka hledá vhodný objekt, který by byl státu nabídnut na výměnu.

Bývalé policejní sídlo na Mariánském náměstí | Foto: Deník / Jaroslav Sýbek