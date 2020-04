Rada města schválila v pondělí 20. dubna vyhlášení výběrového řízení na provozování letního kina Háječek.

Letní kino Háječek v Českých Budějovicích. | Foto: Deník/Radka Doležalová

"Vyhlášené řízení na provozování a na pronájem kina počítá s jeho pronájmem od 15. června letošního roku a s promítání v něm nejpozději od 7. července do 31. srpna, a to minimálně tři dny v týdnu v uvedeném období," říká první náměstek primátora města Juraj Thoma. Nájemce bude letní kino provozovat do 31. srpna 2022.