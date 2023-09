Hned tři nezletilé na útěku se během dvou dnů podařilo vypátrat jedné hlídce českobudějovické městské policie v ulicích Českých Budějovic.

Strážníci v Budějovicích vypátrali tři celostátně hledané osoby. | Foto: Městská policie České Budějovice

V neděli, krátce před pátou hodinou ranní, spatřila hlídka strážníků na Senovážném náměstí v projíždějícím trolejbusu mladíka. Ten se snažil před jejich zraky ukrýt mezi cestujícími.

„Strážníci se v zastávce autobusu jali okamžitě prověřit důvodné podezření, že se jedná o jim známou celostátně hledanou osobu. Jejich správná domněnka se ověřením totožnosti patnáctiletého chlapce potvrdila. Strážníci ho o několik minut později předali do rukou policistů na Obvodním oddělení Policie ČR – město,“ informovala mluvčí budějovických strážníků Věra Školková.

Dalšího hledaného nezletilce odhalili strážníci v pondělí 11. září v devět hodin večer na zastávce autobusu v Nádražní ulici.

„Ten se však nevydal do jejich rukou dobrovolně a dal se na útěk. Strážníci ho nalezli, jak se ukrývá za zaparkovaným vozidlem. Téhož dne krátce před půlnocí spatřila hlídka městské policie jim známou tvář v Krajinské ulici. Strážníci již z předchozí zkušenosti s dotyčnou věděli, že se vydává za svou sestru. Tentokrát to ani nezkoušela a šla s pravdou ven. Strážníci sedmnáctiletou slečnu předali stejně jako její předchůdce do rukou policistů na Obvodním oddělení Policie ČR – město,“ přiblížila Věra Školková.