Dobrý konec mělo vskutku bleskové pátrání po pohřešované ženě. Ve středu v devět hodin ráno přijalo operační středisko městské policie žádost policistů o spolupráci při pátrání po seniorce (81 let) trpící Alzheimerovou chorobou.

Seniorku pomohl strážníkům nalézt všímavý muž. | Foto: Městská policie České Budějovice

Mluvčí budějovické městské policie Věra Školková uvedla: „Strážníci okamžitě začali pátrat v ulicích města po ženě odpovídající udanému popisu. O několik desítek minut později vyjížděla hlídka městské policie na oznámení o zmatené ženě, pohybující se v blízkosti jednoho z hotelů na Pražské třídě.“

A jak se brzy ukázalo, byla to trefa do černého. „Jednalo se totiž o právě hledanou seniorku. Strážníci ověřili, že žena není nijak zjevně zraněná a o několik minut později ji předali do rukou přivolané hlídky Policie ČR,“ dodala Věra Školková.