Kachňátka v zámeckém parku, ptáček, co vypadl z hnízda na cyklostezku, neuvěřitelně zanedbaný pes i mýval, který si vyrazil na vyhlídku Baba. Všem těmto zvířatům během června pomáhali strážníci z Hluboké nad Vltavou.

Podívejte se na video ze záchrany psa. Takhle zanedbaného psa prý strážníci z Hluboké nad Vltavou ještě nepotkali. | Video: Městská policie Hluboká nad Vltavou

Poklidné sobotní odpoledne narušilo hlubockým strážníkům oznámení turisty. Ten při pěším výletě na vyhlídku Baba narazil na mládě medvídka mývala. Strážníci tedy také vyrazili na místo - i oni si museli udělat pěší výšlap na Babu, protože mýval se podle jejich informací nacházel asi10 metrů od vyhlídkového místa, kam je možné se dostat pouze pěšky. Následně medvídka mývala odchytili a odvezli do ZOO.

Muži zákona pomáhali také obyvatelům ptačí říše - například ptáčkovi, který vypadl z hnízda na cyklostezku mezi Bavorovicemi a Hlubokou, nebo desítce kachních mláďat, která pobíhala na okraji zámeckého parku. Ptáčka i kachňata čekal stejný osud jako výše zmíněného mývala - skončili totiž také v zoologické zahradě.

Zanedbanějšího psa ještě neviděli

Nad dalším ze „zvířecích“ případů, kterým se strážníci z Hluboké zabývali, zůstává rozum stát.

„Dne 20. června jsme obdrželi oznámení, že vedle zemědělského družstva mezi Hlubokou nad Vltavou a Municemi se pohybuje hodně zanedbaný pes. Strážníci tedy toto oznámení jeli prověřit, ale na žádného takového psa nenarazili. Zeptali se zaměstnanců, zdali takového psa neviděli, ale také bez úspěchu. Strážníci zanechali na místě kontakt a odjeli,“ uvedla městská policie.

Po pár minutách zazvonil telefon a jeden ze zaměstnanců družstva oznámil, že pes se na místě vážně objevil. Při příjezdu na místo se strážníci nestačili divit - s takto zanedbaným psem se podle jejich vlastních slov doposud nesetkali. Na první pohled nebylo zřejmé, kde má hlavu, neboť jeho chlupy byly dlouhé a slepené.

„Pes se před námi snažil ukrýt do trnitého keře, odkud jsme ho společně s oznamovatelem vysvobodili pomocí odchytové tyče, kterou máme nově k dispozici přesně pro takovéto případy, když je pes na špatně dostupném místě, případně hrozí, že by mohl kousnout, apod. Odchytová tyč má tedy za sebou první úspěšný odchyt. Pes byl po odchycení vytažen z trní a na místo jsme přivolali Animal Rescue CB - Odchytová služba a útulek. Mezitím jeden ze strážníků došel pro kbelík s vodou, aby se pes alespoň trochu napil. Vypadal, že je dehydratovaný, sotva dýchal a nehnutě ležel na zemi,“ popisují dále strážníci.

Po příjezdu Animal Rescue CB byl pes převezen na Veterinární klinika U Výstaviště MVDr. Ladislava Lapáčka, kde se pejska ujali. „Jak můžete vidět ve videu, udělali z něj zase pohledného psa, který má to nejhorší snad za sebou. Děkujeme oznamovatelce, že jí pes nebyl lhostejný a dala nám o něm vědět. Dále za pomoc muži ze zemědělského družstva, Animal Rescue CB za převoz na kliniku a poskytnutí dočasné péče v útulku a samozřejmě Veterinární klinice MVDr. Ladislava Lapáčka za vyšetření a ošetření. Pejskovi přejeme do budoucna jen to nejlepší!“ uvedla hlubocká městská policie.