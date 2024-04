„Strážníci ale měli vůz neustále pod dohledem. Z něj pak vystoupil muž, který na dotaz strážníků k chybějící registrační značce tvrdil, že mu byla zřejmě odcizena předchozího dne,“ říká mluvčí s tím, že vzápětí se ale ukázalo, že auto má další nedostatky.

Technická kontrola vozu totiž platila pouze do prosince 2022. Poté, co devětapadesátiletý řidič začal s vytáčkami, že vozidlo využívá jen zřídka a že si jel jen nakoupit do nedalekého supermarketu, se totiž ukázalo, že ani nevlastní řidičské oprávnění. „Kvůli uloženému zákazu řízení všech motorových vozidel,“ dodává mluvčí městské policie.

Případ si pro podezření z přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí převzali policisté.