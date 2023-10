V podkroví bývalých Žižkových kasáren jsou v poličkách připraveny hnízdní misky a pod oknem i malé stříšky jako bidýlka. Město chce „povolat“ na novou adresu až dvě stě věčných tuláků.

V podkroví nevyužívané budovy Žižkových kasáren v Českých Budějovicích začal sloužit městský holubník. | Foto: Deník/Edwin Otta

Až dvě stovky holubů by mohly najít útočiště v městském holubníku, který v pátek 13. října 2023 zahájil provoz v Českých Budějovicích. Město finančně podpořilo návrh, za kterým stojí tři ženy, psycholožka, kardioložka a zemědělská inženýrka, sdružené ve spolku Holubi ve městě.

V úterý 17. října 2023 už holubník v podkroví bývalých Žižkových kasáren hostil necelou padesátku prvních opeřených obyvatel. „V České republice je to podle mých informací třetí veřejný a druhý městský holubník. V budoucnu by tu mělo být až dvě stě holubů,“ říká Marcela Kassai, hlavní iniciátorka projektu.

Šťastný pátek 13.

Zahájení provozu v pátek 13. října 2023 by podle Marcely Kassai mělo být výjimkou z tradice. „Holubi mají nešťastný pátek 13. celý život, tak ať tenhle pátek 13. je pro ně šťastný,“ říká na adresu vyhnanců Marcela Kassai, psycholožka, která se nyní profesně věnuje výuce jazyků. Holubům pomáhá jako dobrovolnice.

O víkendu nastěhovala do holubníku první obyvatele. Odchytila je do speciální klece na střeše nedalekého hotelu Grand. „Chodím tam každý den,“ zdůrazňuje Marcela Kassai a dodává, že samotný holubník kontroluje dvakrát denně. K odletu z holubníku bude sloužit okénko ve střeše. Zatím je zavřené, aby si holubi zvykli na nový domov a nechtěli se vrátit na ulici. Bude potřeba pár týdnů, aby se naučili, že v holubníku dostanou krmení a mají tam bezpečné útočiště.

Regulace populace

Hlavním smyslem nového zařízení je podle náměstka primátorky Michala Šebka regulace holubí populace a v důsledku toho snížení znečištění města a ochrana všech nemovitostí a veřejného prostoru. „V podstatě každé město trápí holubi posedávající na sochách, římsách, střechách, kteří znečisťují naše okolí," uvedl už dříve pro Deník Michal Šebek. Zřízení holubníku proto město vyhodnotilo jako velice humánní a hlavně účinné řešení. Projekt vybrali k realizaci mezi několika desítkami návrhů také občané Budějovic v rámci tak zvaného participativního rozpočtu.

V podkroví nevyužívané budovy Žižkových kasáren v Českých Budějovicích začal sloužit městský holubník.Zdroj: Deník/Edwin Otta

„Spolupracujeme se společností Holubi ve městě pod vedením Marcely Kassai, která svým nadšením a obětavostí pozitivně v tomto směru ovlivnila i mě a já jí i touto cestou děkuji,“ zdůraznil Martin Šebek a dodal, že po vyhodnocení účinnosti prvního městského holubníku jsou Budějovice připravené jejich počet rozšiřovat.

Lepší péče

Holubníky mohou vznikat tam, kde již holubi sídlí, úpravou daného místa, nebo v místě novém. Tam se ale musejí ptáci napřed přemístit po odchytu a zvyknout si. V ideálním případě by se jim mělo původní hnízdiště znepřístupnit. „Možná se tam po otevření holubníku vrátí, ale nepochodí, takže přilétnou sem,“ říká Marcela Kassai.

Marcela Kassai neskrývá, že její motivací byla i obyčejná snaha pomoci holubům, věčným tulákům. „Nespadají do kategorie domácích ani divokých zvířat. Tak nemají nikde zastání. Cítím s nimi,“ říká s pohledem na vrkající opeřence Marcela Kassai. Pobyt v holubníku by měl spolu s příslušnou péčí a kvalitní stravou omezit třeba i přítomnost cizopasníků a zlepšit zdravotní stav holubů, takže by u nich kleslo riziko přenášení nějakých chorob. Podle Marcely Kassai, která zdůrazňuje, že ale není veterinářkou, je člověk ze strany holubů ohrožen jen výjimečně a hlavně při dlouhém kontaktu se zvířetem.

V holubníku budou pravidelně krmeni a dostanou i grit, krmivo s přídavkem minerálů, takže pak neozobávají fasády. Mají tam také připravené hnízdní misky a bidýlka ve tvaru stříšky. V budoucnu se jim budou vyměňovat snesená vejce za podkladky, takže se přirozeným způsobem bude snižovat i jejich populace. Díky možnosti pobývat v holubníku také nebudou tolik po ulicích a shánět tam potravu. Ke kladům městského holubníku patří i to, že nebude nutné ptáky kvůli regulaci populace odchytávat a pak třeba usmrcovat plynem.

Zařízení má i kladné vyjádření krajské veterinární správy; trus bude likvidovat specializovaná firma Vetas. Pokud se projekt osvědčí, další městský holubník by mohl vzniknout třeba v bývalém sídle Policie ČR na Mariánském náměstí. Tam by byl podle Marcely Kassai efekt okamžitý.