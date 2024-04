Na ploše 5500 metrů čtverečních rostou už teď mladičké jabloně, hrušně, třešně, švestky, jeřáby, ale také lísky, dříny, muchovníky, kaliny nebo zimolez. Zatím vybízejí spíš ke hře nebo sportu na trávě mezi útlými kmínky, postupem času ale nabídnou i příjemný odpočinek ve stínu a něco dobrého k snědku. To bude podle zahradní a krajinné architektky Lenky Marcínové trvat zhruba pět let. Dřeviny musí vyrůst a zesílit.

Místo houští u řeky

Nebylo to ale úplně samozřejmé. Nebýt dohody kraje s vedením města a společností ČEZ, v Budějovicích by to dnes vypadalo jinak. „Když jsme přišli na radnici s návrhem, že by nad horkovodem u řeky měl vzniknout sportovní areál, narazili jsme na to, že to nejde, protože tam má ČEZ vysázet keře za ty, které se vykácely při stavbě horkovodu a máme zapomenout na hřiště, že by tam lidé mohli chodit k řece. Sešli jsme se ale s odborem životního prostředí i lidmi z ČEZu a hledali jiné řešení. U řeky vznikl hojně využívaný sportovní areál a ovocné stromy jsme se rozhodli vysázet kousek od centra města a vytvořit tak prostředí, kde by si mohli Budějčáci natrhat ovoce. Dneska máme jak horkovod tak volnočasový areál a dokonce i sad, který má smysl nejen jako náhradní výsadba, ale i místo, kam snad lidé budou rádi chodit," přeje si hejtman Martin Kuba.

Racionální debatu oceňuje i Bohdan Zronek, člen představenstva ČEZ a ředitel divize jaderná energetika. „Při budování horkovodu jsme dokázali společně přemýšlet dopředu a s nadhledem, dokázali jsme tak nejen nahradit zeleň, která musela stavbě ustoupit, ale při jednom budování vznikly i projekty, které dávají smysl," vyzdvihuje.

První městský ovocný sad se otevřel nedaleko budějovické sportovní haly. Mezi mladými stromky se už teď nabízí místo k odpočinku, hře či sportu. Za pár let tu ochutnáte i úrodu.Zdroj: Deník/Hana Svítilová

Náměstek primátorky Petr Maroš považuje za skvělé, že vůbec první ovocný sad ve městě vzniká v centru. „Shodou okolností ještě jeden vznikne v rámci participativního rozpočtu ve Vrátě. Je to věc, která do města určitě patří a lidé o ni mají zájem. Chceme se zabývat projekty, které se zaměřují na trávení volného času, ale i těmi, které mění klima ve městě. A toto je jeden z těch, které plní obě funkce. Více než sto stromů a přes sto sedmdesát keřů je úžasný počin, věřím, že tu vznikne odpočinková zóna, kterou si Budějčáci oblíbí."

Lahodné poklady předků

Zahradníci budou sad udržovat bez použití jakýchkoli chemických prostředků. „I proto jsme vysadili původní odrůdy ovocných dřevin, které jsou mnohdy odolnější vůči nemocem či škůdcům. Některé z odrůd jabloní (např. kardinál žíhaný, jabloň Grávštýnské) a hrušní byly na území Čech pěstované již v 17. století. Když lidé za třicetileté války utíkali ze svých domovů, brali si takové stromy s sebou jako rodinný pokad. Tyhle odrůdy zůstaly zachované právě díky takovým nadšencům a klášterním zahradám. Vysazením nového sadu, i když v centru města, pomáháme zachránit a udržet genofond ovocných dřevin naší nádherné české krajiny,“ poznamenala Lenka Marcínová, zahradní a krajinná architektka.

Podle ní ovocný sad navíc skýtá na městskou zeleň ne zcela běžné prostředí. „Většinou se vysazují stálezelené stromy, které ale nakvetou a neplodí, aby nelákaly do parků hmyz. Tady naopak je prostor pro tohle všechno, lidé si tu uvědomí přírodní cykly, které jinde nejsou tolik nápadné," vyzdvihuje. Sadem povedou pěšinky vysypané štěpkou. Výška stromů by se měla pohybovat maximálně do osmi metrů. Zahradníci budou koruny upravovat tak, aby se pod stromy dalo pohodlně chodit a současně lidé měli možnost utrnout si plody a ochutnat je. „Doufám, že si sem budou chodit hrát děti třeba z nedaleké školky v Háječku. Nabízí se tu krásné prostředí pro piknik, procházky se psy. Omezeni nebudou ani sportovci, kterým stále zůstává dostatečně velká plocha pro trénink, nově do něj mohou zařadit třeba slalom mezi stromy," láká Lenka Marcínová první návštěvníky.