O tom, že škody nezpůsobil přímočarý vítr z húlavy nebo microburstu (propad studeného vzduchu), svědčí i skutečnost, že daným místem prochází velmi úzký a zároveň dlouhý pás polehlého obilí, které je navíc položeno směrem do středu pásu. "To svědčí o sbíhavosti proudění nasáváním vzduchu do středu víru," konstatoval Maňhal.

Zjištění se dle jeho slov dokládá nejen fotografiemi škod. "Důležitou roli hrají i výpovědi lidí a také v tomto případě i co nejrychlejší průzkum jak ze země, tak z výšky pomocí dronu. Právě z výšky se nejlépe pozná rozsah škod. Zde bylo hezky vidět, že místem prochází velmi úzký a zároveň dlouhý pás polehlého obilí," dodal meteorolog.

Video tromby

Mažice na Táborsku, z facebookové skupiny 'Lovci bouřek, extrémní počasí a jiné jevy': zde.

Zachycení tromby u Mažic se objevilo na sociální síti. Autorem je Adéla Petřičková.Zdroj: facebook

Tornáda v jižních Čechách 26. července 1822 – Tornádo o síle F2 prošlo přes Roseč, Políkno, Horní Žďár, Dolní Žďár, Malíkov nad Nežárkou a Horní Pěnu na Jindřichohradecku, zaznamenána byla i 2 úmrtí a 1 zranění. 29. dubna 1866 – Tornádo o síle F2 zaznamenaly jihočeské Slavonice, Maříž a Krásné Pole. 19. července 2007 – Tornádo o síle F1 v obci Zbytiny, okres Prachatice strhalo několik střech. 28. září 2007 – Tornádo o síle F1 v obci Deštná u Jindřichova Hradce poničilo střechy a způsobilo lesní polomy. Zdroj: Deník/ Redakce

První informace o možném výskytu tornáda ve středu 29. června na Táborsku se objevily na sociální síti v podobě videa ještě v ten samý večer. "Video bylo natočeno z jihovýchodní části obce Mažice a ukazuje pohled směrem na jihovýchod, kde se pod základnou oblačnosti vyskytla velmi výrazná tromba. Kontakt se zemí ale z tohoto záznamu není jednoznačně patrný. Následně se u videa objevil komentář od vzdušným vírem zasažené řidičky s fotografií škod na stromech u silnice Veselí nad Lužnicí – Sviny," popsal.

Následující den provedla meteoroložka Markéta Augustinová z pobočky ČHMÚ v Českých Budějovicích pozemní i dronový průzkum škod a stop v poli v popsaném místě. Ty prokazují, že došlo ke kontaktu víru se zemským povrchem.

Pozorování v okolí

Podle místních obyvatel se vzdušný vír vytvořil nedaleko osady Kundratice. Trombu, která se pohybovala nad zemí pozorovali ale i v okolí Mažic, Zálší, Borkovic, Komárova a Svinek. "Tančilo to kolem naší vesnice po poli doprovázeno silným deštěm a větrem, polehaly i další lány v okolí směrem na Bukovsko. Naštěstí se to vyhnulo zástavbě," komentoval starší muž.

Vír se měl podle zjištění meteorologů dotknout země nedaleko silnice číslo 147 ve směru na Veselí nad Lužnicí. "Asi půl kilometru za obcí směrem na Veselí leží morový hřbitov, tam vpravo najdete kukuřičné pole a strom, s kterým si tornádo pohrálo a zůstalo z něj jen torzo, druhý takové štěstí neměl a padl," popsala místní žena s tím, že živel si potom razil cestu obílím na druhé straně komunikace. Přímo ve Svinech prý tornádo nebylo a doprovodné jevy napáchaly jen minimální škody.