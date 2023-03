Kulturní pozvánka na příští dny v Budějovicích zahrnuje koncert známé kapely, výstavu v Domě umění nebo cyklus přednášek akademiků.

David Koller přichází s novou deskou. Zahraje v úterý 14. března i v Budějovicích. | Foto: Deník/Michal Bílek

Jedna z nejvýraznějších osobností české hudební scény posledních desetiletí, zpěvák, bubeník, producent a autor mnoha hitů David Koller vyráží se svou skvělou kapelou na tour k nové desce LP XXIII. Vystoupí také v DK Metropol v úterý 14. března od 19 h. Aktuálně jsou na akci nabízené zvýhodněné vstupenky v těchto kategoriích: 490 Kč místo 790 Kč; 390 Kč místo 690 Kč; 290 Kč místo 590 Kč. V případě zájmu o tyto zvýhodněné vstupenky kontaktujte Tomáše Staňka na adrese: tomas.stanek@redheadmusic.cz.

Jen půl hodiny

Co psychologové vyčtou z našich slov? Jak rostliny volají o pomoc? Jaká byla krutovláda ruského cara Ivana IV. Hrozného? To jsou některá z témat, která přináší šestnáctý přednáškový cyklus Akademické půlhodinky. Ten desátým rokem společně připravují Biologické centrum Akademie věd ČR a Jihočeská univerzita v Budějovicích. V sedmi přednáškách představí odborníci z obou institucí zajímavá témata z přírodních i humanitních věd. Jarní cyklus začíná 15. března a přednášky se konají každou středu v 16 h, a to nově v Alšově jihočeské galerii ve Wortnerově domě v ulici U Černé věže 22 v Budějovicích. Vstup je zdarma.

V cyklu se objevují témata, která informují o novinkách z výzkumné práce jihočeských vědců, ale i o aktuálním dění a regionálních tématech. Hned první přednáška připomene 220. výročí od zřízení kněžského semináře a počátků filozofického a teologického studia v Budějovicích. Profesor Martin Weis z Teologické fakulty Jihočeské univerzity v ní představí prvního budějovického biskupa Jan Prokopa Schaffgotsche a jeho další následovníky. V cyklu Akademických půlhodinek se návštěvníci mohou dále těšit na přednášky o tom, jak se imunitní systém vypořádává s parazity, nebo jak náš život ovlivňují všudypřítomné mikroorganismy.

Akademické půlhodinky se poprvé představily na podzim 2013 a našly si věrné posluchače z řad široké veřejnosti. Odborníci přibližují svá témata tak, aby jim porozuměl laik. Jak sám název napovídá, přednášky trvají přibližně 30 minut, po skončení pak mají možnost návštěvníci klást své dotazy přednášejícímu.

Program 16. cyklu Akademických půlhodinek:

15. 3. 2023 Martin Weis: Kněžský seminář a počátky filozofického a teologického studia v Českých Budějovicích22. 3. 2023 Tomáš Korytář: Jak se tělo brání parazitům

29. 3. 2023 Kateřina Pražáková: Ivan IV. Hrozný. Vláda zbrocená krví

5. 4. 2023 Martin Volf: Jak rostliny volají o pomoc

12. 4. 2023 Dalibor Kučera: Slova, která nás odhalí? Psychologická analýza textu v 21. století

19. 4. 2023 Dana Elhotová: Mikrobiom, neviditelná a nepostradatelná součást sítě života

26. 4. 2023 Jan Štefka: Příběhy černých pasažérů: globalizovaný svět a invazní druhy patogenů v Evropě

S autorem v Domě umění

Komentovanou prohlídku s Jindřichem Zeithammlem pořádá v sobotu 25. března v 15 hodin Dům umění jako součást budějovické výstavy, která představuje část jeho tvorby, jež je formulována plošně, nebo se k ploše primárně vztahuje. Ať jsou to kresby z druhé poloviny 70. let, z doby, kdy autor studoval na Kunstakademii v Düsseldorfu u profesora Norberta Krickeho, nebo obrazy z téže doby, které se vyjevují ze sotva viditelné roviny a odkazují svou efemérní světelnou konstitucí na mytologická a mystická východiska, ke kterým se Jindřich Zeithamml neustále vrací i ve své sochařské tvorbě.

Je to ale také řada neustále přibývajících barevných tisků vznikajících průběžně, kde se na různých formátech proměňuje především vztah mezi volenými prostými elementy a rámcem, který je jim určen, nebo který samy určují. A v neposlední řadě jsou to závěsné formáty na pomezí obrazu a sochy, které na výstavě zastupují dva barevně odlišné ovály z roku 1975, jež reprezentují počátek či východisko vztahů-polarit v díle Jindřicha Zeithammla. Hranice mezi uměleckými disciplínami jsou v tvorbě Jindřicha Zeithammla prostupné.