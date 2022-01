Řidič terénního auta nedal přednost v jízdě a po nárazu skončil v plotě

Hlasovat se mohlo symbolicky do Tří králů, 6. ledna 2022 ve 20.22 hodin.

Opravený svatý Josef

V Zahájí se tentokrát mohli u betlému pyšnit neobvykle pěkným vánočním stromkem, darem jedné místní rodiny, jak byla redakce upozorněna při focení v Zahájí. V Týně nad Vltavou, odkud snímky poslal Miroslav Bžoch, zase opravovali sochu svatého Josefa. Socha sv. Josefa z vltavotýnského betléma po loňském uskladnění popraskala a nejvíce v obličejové části. Pro laika to vypadalo jako definitivně znehodnocené dílo, ale šikovný autor sochy Jiří Nekola se s opravou za 24 hodin vypořádal neuvěřitelně, je s vyjádřením díků uvedeno na vltavotýnském webu.

Ve Vidově se stal betlém do 20. prosince výchozím bodem menšího putování kolem obce, při němž si mohli zájemci vyluštit speciální tajenku. "Sami jsme ho vyřezali a namalovali," řekla Deníku k betlému starostka SDH Vidov Kamila Frčková a dodala, že se ozvali i zájemci, jestli mohou požádat o snímky a návod, jak na to, protože si podobný výjev s Ježíškem chtějí také vyrobit. Z návsi vedla obcí a okolím trasa s dvanácti zastaveními s otázkami, které se týkaly adventních tradic a příběhů. "Měli jsme naplánovanou na advent spoustu akcí, včetně Česko zpívá koledy," uvedla Kamila Frčková. Ale kvůli aktuálním hygienickým opatřením museli ve Vidově připravený program dost omezit.

Do hromnic

Podle křesťanské liturgie by se měl Ježíšek v betlému objevit na Štědrý večer a Tři králové pak na svůj svátek 6. ledna. Většinou už se dnes ale celý betlém vystavuje na náměstích a návsích od první adventní neděle. Zůstat může nejen do svátku Tří králů, ale až do hromnic, které se slaví 2. února, odpovídají dávnému keltskému svátku Imbolc, jsou svým způsobem předzvěstí jara a v křesťanství jim odpovídá svátek Uvedení Páně do chrámu. Tradičně se o hromnicích žehnaly svíčky, které měly ochránit obydlí před hromy a bleskem, sklízel se betlém a někde i vánoční stromek.