Na velké kruhové křižovatce, která je součástí Jižní tangenty, už funguje část pro pěší a cyklisty. Ti smějí z Českých Budějovic přímo na Včelnou. Automobily zatím jezdí jen okrajem křižovatky.

Kruhová křižovatka na Jižní tangentě. | Video: Deník/Edwin Otta

Mezi Budějovicemi a Včelnou už pěším a cyklistům několik dnů slouží stezka postavená v rámci nové velké kruhové křižovatky. Celá křižovatka je součástí Jižní tangenty.

Na nové křižovatce se budou napříště na úrovni s okolním terénem pohybovat po dvou mostech vlaky, po dvou lávkách pěší a cyklisté a pod nimi bude kruhová křižovatka v "suterénu" určena autům, která se sem dostanou od Budějovic z Lidické, ze Včelné, od silnice I/3 a také od Roudného. Jižní tangenta se staví kvůli propojení silnice I/3 nedaleko Včelné a dálnice D3 u Roudného.

Obyvatelé z okolí se stezku naučili rychle využívat. "Chodíme tady do školičky. Skoro každý den od otevření. Cesta je super," pochválila stezku mladá maminka Lenka Dvořáková ze Včelné a zmínila, že nová komunikace pomůže i provozu, mohlo by ubýt automobilových jízd. "Já jsem tady dřív jezdila taky každý den autem," uvedla Lenka Dvořáková a zalitovala, že zatím není stezka napojena na jinou, která vede po pravém břehu Vltavy z Boršova nad Vltavou do Plané.

Jižní tangenta je investicí kraje a celá kruhová křižovatka na jižní tangentě má být hotova do 9. května. Aktuálně se využívá částečně a auta na trase Lidická - silnice I/3 projíždějí jedním ramenem křižovatky na semafory, nebo podle pokynů pracovníků stavby. Zrušena teď kvůli dokončování křižovatky byla i dosavadní provizorní komunikace z Budějovic na Včelnou.

Omezení se dotýkají i MHD nebo linkových autobusů.