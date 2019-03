Tak nějak to ve středu vypadalo v českobudějovickém klubu Horká Vana. Konalo se tady totiž okresní kolo recitační přehlídky Dětská scéna. Tříčlenná porota tu vybírala mezi žáky základních škol ty nejlepší řečníky.

Jedním z adeptů na ně byl i 13letý Jiří Galeštok ze Základní školy Nerudova v Českých Budějovicích. I on je jedním z těch, kteří by se rádi probojovali do krajského kola. "Připravil jsem si na dnešek dva texty. Tím prvním je poezie od Jiřího Suchého, druhý text je próza od Sue Towsendové," přibližoval žák 7. třídy texty, s nimiž se klání účastnil. Přednost dle svých slov dává poezii. "Je to takové zajímavější, víc do života," dodal.

Jednou z tříčlenné poroty, která všechny účastníky hodnotila, byla i Jaroslava Krčková z Českých Budějovic. "Myslím si, že nejdůležitější je, aby šly děti samy za sebe, aby sdělovaly svůj vlastní názor, aby neříkaly to, co jim říká paní učitelka," prozradila svoje kritéria hodnocení s tím, že důležitá je vlastní zkušenost. "Děti si to musí v podstatě prožít, aby věděly, o čem mluví a v tom případě tam může být i to správné zaujetí, které potřebujeme. Také musí děti vědět, proč to chtějí říct, a tím pádem zaujmout diváky," dodala žena, která dříve pracovala na základní umělecké škole. Na otázku, jestli už ji nějaké z dětí za tu dobu, co takto hodnotí, uhranulo, odpověděla: "No samozřejmě. Uhranula mě už spousta dětí. To se pak stane, že vám to děti celé tak nějak rozsvítí a vy už nemáte, co říct," zasnila se bývalá paní učitelka. Dodala, že lepší jsou v tom mladší děti. "Bývají totiž ještě takoví bezprostřední," vysvětlovala.