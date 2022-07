Mezi Želnavou a Lipnem projedou jen osobní auta, opravují tam silnici

Téměř za plného provozu opravují řemeslníci ze společnosti Swietelsky stavební čtyři a půl kilometru dlouhý úsek od Želnavy do Záhvozdí na Prachaticku. Na tom by asi nebylo nic divného, pokud by se nejednalo o hlavní tah z Volar na Lipno.

Čtyři a půl kilometru silnice z Volar na Lipno mezi Želnavou a Záhvozdím opravuje firma Swietelsky stavební za provozu. Do úseku nesmějí jen nákladní auta. Ostatní projíždějí kyvadlově. | Video: Deník/Jana Vandlíčková