Cestující v českobudějovické MHD by měli mezi 23. a 31. říjnem zpozornět. Dopravní podnik města České Budějovice si pro ně totiž připravil tradiční halloweenskou akci v novém kostýmu – vyhlašuje Hon na dýně v MHD.

Halloweenské dýně. Ilustrační foto. | Foto: Kultura Doksy

Do Honu na dýně v MHD se mohou zapojit cestující vybavení fotoaparátem a dobrými pozorovacími schopnostmi. V každém voze českobudějovické městské hromadné dopravy se totiž během halloweenského honu objeví právě jedna specifická dýně v podobě nálepky. Úkolem soutěžících bude během Honu nafotit alespoň 5 různých dýní a do 1. listopadu 2023 poslat fotoúlovky na e-mail marketing@dpmcb.cz. Prvních sto lovců dýní se pak může těšit na sladkou halloweenskou nadílku. Ta na ně počká do 6. listopadu 2023 v předprodejní kanceláří v DOC Mercury.

